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海歸牙醫爭議難平　國際牙醫聯合會：願讓國內公費生先選分發地

▲▼ 。（圖／國際牙醫校友聯合會提供）

▲國際牙醫校友聯合會，提出願讓國內牙醫公費生先選分發地點，剩餘的偏鄉名額再由國際牙醫支持承擔。（圖／國際牙醫校友聯合會提供）

記者白珈陽／台中報導

留學歸國的國際牙醫與本土牙醫爭議不斷，日前國際牙醫校友聯合會向衛福部提出以開放偏鄉服務方式，增加實習名額，遭本土小牙醫聯盟反對。近日國際牙醫校友聯合會再發聲明，願讓國內牙醫公費生先行選擇分發地點，剩餘的偏鄉缺醫地區名額，再讓國際牙醫支持承擔。

國際牙醫校友聯合會指出，根據全聯會的資料，台灣目前有超過200萬人處於醫療缺乏的狀態，台灣將在2025年步入超高齡化社會，全台目前投入長照服務的牙醫只有22位嘉義市的牙醫師，並有41萬人住在「零牙醫鄉鎮」，因此國際牙醫主動請纓，提出由國際牙醫投入醫療缺乏區塊的不足，願意在醫療不足區塊為國民健康貢獻一份心力。

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國際牙醫表示，希望在其適應性訓練及兩年PGY訓練中，加入包括到宅醫療及特需牙科照護，特別針對偏鄉及醫療缺乏地區所需的訓練，以服務各種狀況的特需患者。

國際牙醫說，最大的心願是能夠讓國際牙醫先完成訓練後再分發，如此一來，中央機關將擁有最多的人力資源，同時也不需將寶貴的時間浪費在等待上，讓國際牙醫能夠盡快的將所學的臨床技術投入台灣急需的醫療服務中，並且在遇到人力缺乏的問題時，中央機關能夠指派國際牙醫到需要的領域來為國民的健康服務，訓練不足的問題將不復存在。

國際牙醫聲明，為避免有心人士以插隊為名目惡意攻擊，在此廣邀國內外所有牙醫系學生、牙醫師，共同參與此計畫，並願意讓牙科公費生先行分發，接著由國內牙醫學生選擇到宅醫療、特需服務、醫缺地區和偏鄉服務，剩下名額由國際牙醫全力支持承擔。

▲▼ 。（圖／國際牙醫校友聯合會提供）

▲國際牙醫盼在醫療不足區塊為國民健康貢獻一份心力。（圖／國際牙醫校友聯合會提供）

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