立委賴惠員發文稱「白色恐怖」！本土牙醫團體發聲明質疑其動機

▲開放海規牙醫實習名額，引發爭議。此為示意圖。（圖／Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

去年《醫師法》修法的附帶決議要求政府對海歸牙醫學生全面開放，包括：廢除現有的國外學歷採認原則，不需要審查國外學歷受教品質、不用限制回國實習人數，通通可以和本土學生搶用國內的訓練資源，以加速波波牙醫回台當醫生！引發爭議。

爭議持續發燒，民進黨立委賴惠員日前於粉專發文，把波波牙醫實習問題比喻為「白色恐怖」，引起民眾不滿，不少228受難家屬和牙醫系老師都在委員的粉專下留言，發表不平之聲。

「本土小牙醫聯盟」及「台灣牙醫學生聯合會」也相繼發聲明，希望賴惠員不要為了護航波波牙醫而消費白色恐怖，引起台灣人傷痛。

以下是兩個團體的聲明稿：

「本土小牙醫聯盟」針對112年4月4日 賴惠員委員白色恐佈一文的回應：

「白色恐怖」是許多民進黨前輩和很多改革者為了爭取公平正義、民主自由經歷的血淚歷史，因為有這段傷痛，才有現在的寶島台灣。

然而，今天民進黨的立法委員賴惠員竟在臉書粉絲專頁上，將波波牙醫實習問題比喻成「白色恐怖」、「海外黑名單」，為了護航波波牙醫，消費這段極其沈重的歷史！！

波波牙醫學生們並沒有「被禁止回國」，只是不能憑其喜愛「無限制人數」的直接回國執業，而是必須和本國學生一樣受到人數管制，才能確保訓練品質和國人就醫安全。波波牙醫學生乃個人自由選擇出國讀書，面臨的實習排隊問題也是他們早已知道的風險，豈可與當年拋頭顱灑熱血因爭取民主自由而被迫「有家歸不得」的民主運動人士相提並論？！

台灣的醫學教育在入學考時不僅嚴格的篩選學生，也嚴格的管制招生人數，在學時辛苦紮實的訓練也受到教育部嚴謹把關，波波牙醫學生已經繞過這些管控而且排隊就有，現在卻連名額限制都不想遵守！賴委員去年趁醫師法修法時順帶提附帶決議要取消國外學歷審查和大開波波牙醫實習大門，如今再將「不能隨心所欲回國直接執業」扭曲偷渡成「不能回國」，為護航自家波波牙醫而消費台灣民主先賢的努力，令人遺憾！

人權、法治、自由、平等等精神不僅是民進黨、也是全台灣人民長久以來奮鬥並維護的可貴精神。請賴委員勿以台灣人的傷痛牟取個人私利！



「台灣牙醫學生聯合會」聲明對賴惠員委員提出質疑：

針對本月4日立法委員賴惠員於臉書發表之聲明，台灣牙醫學生聯合會（以下簡稱本會）首先向委員提出兩點詢問：

1.請問您是否有家人就讀波蘭當地大學牙醫學系？

2.請問您身為立委，是否忽略利益迴避，於2022年5月醫師法修法中提出附帶決議，要求開放國外學歷牙醫學生之國內實習限額？

此外，針對賴委員之說法，本會回應如下：

1.國外學歷牙醫學生擁有求學的自主選擇權，正是前輩們受到追捕、被迫流亡、有家歸不得且賭上生命追求民主自由的成果之一。對於賴委員以白色恐怖及海外黑名單類比與消費至此，本會深感遺憾，並懇求賴委員切勿再以任何形式消費弱勢族群的議題，造成社會二度傷害。

2.現階段返國之國外學歷牙醫學生多來自波蘭、西班牙、捷克等國，以上各國皆屬九大地區，於去年年底前入學者皆可免經教育部舉辦之學歷「甄試」。上述學生從大學入學端跳過了國內嚴格的學測、分科測驗與面試等，返國時又可免經甄試進行國考，與國內學生有巨大差別。此外，醫學教育依各國風情不同而具有其獨特性，各國對於醫師人力之栽培如學制及見實習制度也有所不同，面對如此情況更需從嚴把關，方能追求醫療福利品質。

3.公費牙醫系學生計畫所培育之牙醫師，從第一期至第三期（90-105年）共計畫培育34位；第四期（106-110年）因應偏鄉醫療需求及醫事人員政策變化等，預計培育90位；第五期（111-115年）預計培育21位牙醫師。除牙醫專業外，偏鄉離島出生之公費牙醫師才能最有效實踐當地居民所需之文化照護。偏鄉離島醫療應屬於長期規劃之醫療政策，人力方面也應優先由國內培育之牙醫師協助。

本會於此重申，牙醫師人力培育與政策等攸關國人之口腔健康，應審慎評估而不應貿然開放。在落實《國外大學或學院醫學系科學歷採認原則》嚴格審查、總額管制（每年國外學歷選配分發人數不得超過國內牙醫學生招生容額之1/10）及不破壞國內牙醫學生實習品質的前提下，歡迎優秀的國外學歷牙醫學生投入國內醫療環境服務。

▼「本土小牙醫聯盟」針對賴惠員委員白色恐佈一文的回應。（圖／本土小牙醫聯盟提供）