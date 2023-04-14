國泰世華銀行邀偏鄉學童與aMEI近距離互動 《大樹計畫》　連19年挹注偏鄉　學童自創曲唱出在地認同

▲國泰世華銀行邀偏鄉學童與aMEI近距離互動《大樹計畫》連19年挹注偏鄉學童自創曲唱出在地認同。(圖／國泰世華提供，下同)

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行今(14)日邀請由國泰世華銀行基金會《大樹計畫》贊助、屏東車城國小所組成的「落山風兮囝仔」演唱團隊學童們，北上高雄巨蛋，前往國泰世華CUBE「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」彩排場，把握難得的機會於彩排時與aMEI近距離互動。學童們更於彩排現場獻唱自創曲「阮兮故鄉是柴城」，清亮的歌聲、蘊含童趣和在地文化認同的歌詞相當令人感動，度過了充滿音樂的下午時光。

▲aMEI在彩排後特別留下時間與車城國小學童們親切互動，能夠近距離看見平常只出現在螢幕上的歌壇巨星，令學童們開心不已。

「推動孩子的平等受教權」是國泰世華銀行基金會發起《大樹計畫》的核心精神，已連續十九年不間斷提供偏鄉及弱勢學童助學金，近年也納入體育贊助、藝文培養及社區認同營造等特色教育專案，以期豐富學童們的多元學習能力，為國泰世華銀行實踐ESG價值，促進社會共榮(S)的重要一環。累計至2022年，《大樹計畫》已扶助逾26萬名學童安心上學，並贊助多所偏鄉學校的特色教育計畫，車城國小便是其中之一。

▲ 國泰世華銀行今(14)日邀請由國泰世華銀行基金會《大樹計畫》贊助、屏東車城國小的演唱團隊學童們，前往國泰世華CUBE「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」彩排場，與aMEI近距離互動。

車城國小「落山風兮囝仔」演唱團隊，自創童謠歌曲＜阮兮故鄉是柴城＞，作詞作曲全出自學童們之手。車城國小校長王怡萱表示，藉由創作提升孩子們的潛能和對家鄉的認同外，「希望孩子們能有機會盡情享受舞台，激發自信、勇於展現自我。」這次進入高雄巨蛋體驗aMEI演唱會彩排，並在彩排時演唱自創曲的經驗，為學童們帶來難忘的回憶，可望成為孩子們勇於造夢和逐夢的起點。

▲這次進入高雄巨蛋體驗aMEI演唱會彩排，於現場演場自創曲，受到aMEI的鼓勵，為屏東車城國小演唱團隊學童們帶來難忘的回憶，可望成為他們勇於造夢和逐夢的起點。

aMEI也在彩排後特別留下時間與車城國小學童們親切互動，能夠近距離看見平常只出現在螢幕上的頂尖歌手，令學童們開心不已。國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢則是化身為孩子王，代表國泰世華銀行贈送學童們精美禮物。胡醒賢指出，推動特色教育，是《大樹計畫》的重點項目之一，這次藉由贊助aMEI演唱會，國泰世華銀行為學童們與頂尖歌手搭起橋樑，讓車城國小這群同樣喜愛唱歌的學童們得以親臨演出現場、感受舞台震撼力，期待學童們在開闊眼界之後，能夠懷抱著更大的勇氣和更廣的視野，實現對未來的無限想像。

除了《大樹計畫》外，國泰世華銀行長期號召同仁們以實際行動投入社會公益行動，2018年推出每年每人享有一日有薪志工特別假，以企業力量扮演同仁後援；2021年啟動的「Tutor CUB」專案，即由行內同仁主動擔任志工講師，為偏鄉學童規劃線上金融素養課程，進一步實現「讓教育沒有到不了的偏鄉」的願景。國泰世華銀行邀請民眾共同成為《大樹計畫》的一員，幫助家庭遭遇重大變故或家境清寒的弱勢學童，歡迎透過國泰世華銀行基金會官網(https://fund.cathaybk.org.tw/)選擇單筆匯款、定期定額，或使用小樹點（信用卡回饋點數）折抵捐款，一同實現讓幼苗長成大樹的目標。