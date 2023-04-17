6888麻將遭控有氣泡！　館長「神回1句話」讓Toyz笑到模糊

▲館長回應麻將有氣泡一事。（圖／翻攝自YouTube／Toyz 實況精華）

記者周亭瑋／綜合報導

實況主Toyz和網紅「館長」陳之漢鬧翻後，不斷隔空互槓，先前館長針對販售的麻將有氣泡一事，解釋壓克力在製作過程中，難免會有小瑕疵；然而，他和黑粉的一段對話，讓Toyz笑到無法自拔，特別截出片段，吐槽「他到底在供三X？」

Toyz日前開箱館長的麻將，表示有些牌裡面會有氣泡，位置跟數量還不一樣，可以拿來記牌，加上麻將表面是壓克力材質，在使用的過程中也容易刮花、留下痕跡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對質疑，館長隔天直播時回應，這是製作過程的問題，難免會有瑕疵，且氣泡要仔細觀察才會發現，使用上並不影響，更直言「這個不是氣泡，是瑕疵。」

▲館長表示，這不叫氣泡，叫作瑕疵。（圖／翻攝自YouTube／Toyz 實況精華）

沒想到，一名網友留言吐槽，「這是什麼爛比喻，雞腿飯裡面有雞腿是正常，麻將裡面有氣泡不是很正常好嗎？」對此，館長先是把他踢出直播聊天室，接著解釋道「意思就是說，我跟你講雞腿飯裡有雞腿，跟我的麻將裡面有氣泡這是一樣的意思。老闆賣東西的時候都跟你講了，它是有氣泡的麻將。」

此話一出，讓Toyz笑到不行，忍不住嘲諷道「這台灣價值這麼好賣喔？這個不是氣泡，是瑕疵，也賣6888。你們不要再酸了啦，要買瑕疵品也是你們自己選的，館長當初講過了，你們要買你們自己活該。」

▲Toyz笑到美叮美噹。（圖／翻攝自YouTube／Toyz 實況精華）

後來Toyz話鋒一轉，直言這是一個很不負責任的言論，「這個影片最好笑的點是，你完全不知道他到底在說什麼，你又沒有把品名寫氣泡麻將，消費者怎麼會一定知道呢？雞腿飯有寫明，那它當然會有雞腿阿」、「他講的好像是，只要他在直播上講過這個東西有瑕疵，買的人就不要來靠腰，那沒看到直播的人呢？每個人都這麼多時間，分分秒秒都盯著你的直播在看嗎？」