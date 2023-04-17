侯友宜遭爆「500萬搓湯圓」笑而不答　2新北議員跳出來搶幫背書

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

媒體人羅友志昨日在臉書指控，新北市長侯友宜於2014年擔任新北市副市長，試圖以5百萬元代價，勸退羅投入土樹三鶯黨內初選，涉及違反《選罷法》，民進黨新北市黨部主委何博文今（17）日就此事按鈴申告。侯友宜一早被問及此事，僅搖頭苦笑，「台灣雖然保障言論自由，但還是民主法治國家」，之後數度被追問他都笑而不答。而國民黨新北市議員江怡臻、呂家愷，則分別賭上自己的政治生命替侯背書，指出若確有此事，將辭去議員職務。

羅友志的爆料也讓民進黨記者會在上午召開記者會要求「侯友宜說清楚講明白」，對此，呂家愷回應，自己和江怡臻同為土樹三鶯議員，更都曾與侯友宜共事過，面對不論是過氣名嘴還是有心民代對侯市長的不實指控，「他與怡臻願意拿政治生涯為市長品格做擔保，也是昨天地方行程上討論後的共識。」

呂家愷也進一步質疑，不論身為名嘴還是民代，難道都能肆無忌憚的抹黑造謠，只為換取個人聲量？呂直言，「自己願拿政治生涯為侯市長擔保，若真有搓湯圓一事他立刻請辭，但若沒有，請這些有心人士也負起政治與社會責任，從此離開政壇」。

江怡臻也說，以自己對侯友宜的了解，和過去彼此在市府共事的經驗，如確有此事，會辭去議員職務。