快訊／羅友志爆曾出500萬喬退選　侯友宜笑：台灣是民主法治國家

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

媒體人羅友志昨日在臉書指控，新北市長侯友宜於2014年擔任新北市副市長，試圖以5百萬元代價，勸退羅投入土樹三鶯黨內初選，涉及違反《選罷法》，民進黨新北市黨部主委何博文今（17）日就此事按鈴申告。侯友宜今早出席新竹物流智慧物流轉運中心動土典禮，會後被媒體問及此事，他搖頭苦笑表示「台灣雖然保障言論自由，但還是民主法治國家」，之後數度被追問他都笑而不答，快步搭車離去。

侯友宜於15日晚間出手勸退新北市議員劉哲彰投入新店區立委初選，未料卻遭羅友志在臉書爆料，2014年某天下午，當時「侯副市長」約在新北市副市長辦公室旁的會議室，侯當場表示，「兄弟，這次議員的盤是我在操的，土樹三鶯你就不要選了，去汐止吧，我們這邊會出500萬！」由於侯友宜是國民黨2024總統大選主要候選人，民進黨發言人張志豪、卓冠廷及律師黃帝穎召開記者會，點出侯友宜可能違反選罷法；新北市黨部主委何博文並就此事按鈴申告。

侯友宜今早出席新竹物流智慧物流轉運中心動土典禮，會後被媒體問到此事，他先是搖頭苦笑說「台灣是民主法制國家」，接著又強調「台灣雖然保障言論自由，但還是民主法治國家」。之後媒體數度追問如何看待何博文按鈴申告，侯都都笑而不答，快步搭車離去。