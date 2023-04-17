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全台連下2天！最強春雨要來了　防雷擊強風

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年入春最強一波春雨周三到，全台連下2天！中央氣象局提醒，周三鋒面接近、周四通過，易有瞬間大雨、雷擊或強陣風等劇烈天氣。

氣象局今天（17日）清晨對連江縣發布「濃霧特報」，今日中部以北及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局說，今日各地為晴到多雲，花東地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中午過後中南部山區雲量增多，也有零星短暫陣雨的機會；氣溫部分，清晨仍涼，嘉義以北及宜蘭低溫約18到20度，南部及花東約21到23度，白天氣溫回升，西半部高溫約31、32度，南部近山區有機會來到36度左右。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，周二各地為晴到多雲的天氣，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫陣雨，中部以北及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局表示，周三北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，水氣有增加的趨勢，天氣轉為不穩定，西半部轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後東半部山區亦有局部短暫雷陣雨；周四鋒面影響，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，東部及東南部亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局提醒，周三鋒面接近、周四通過，易有瞬間大雨、雷擊或強陣風等劇烈天氣。氣象局預報，周五、周六水氣仍多，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周日各地為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。

「觀氣象看天氣」臉書提到，歐洲中期天氣預報中心最新預測，入春以來最強一波春雨周三來襲，周三、周四西半部由北到南都要留意較大雨勢。

▼最強春雨周三到。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

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