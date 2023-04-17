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下波較強鋒面要來了！全台大補水　雨彈最強時間出爐　

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▲下波鋒面周三接近，周三、周四將是雨勢最大的時候。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今各地天氣晴朗，局部地區高溫看到36度，不過周三(19日)起將迎來另一道鋒面影響到周五(21日)，其中周三、周四天氣最不穩定、雨勢最大，周四(20日)各地都明顯降雨，包括雷雨或較大雨勢，南部將有補水機會。

中央氣象局預報員廖經翔表示，今天(17日)各地天氣相當晴朗，類似天氣將持續到明天(18日)，周三(19日)受鋒面影響，且將持續到周五(21日)，周三到周五天氣較不穩定，各地容易出現短暫陣雨或雷雨。

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未來一周天氣變化，廖經翔說明，大陸華中、華南有低壓槽發展起來，到明天晚上會逐漸變一道鋒面開始往台灣接近，19日鋒面接近，鋒面南側帶來西南風，台灣水氣增加，各地天氣比較不穩定，鋒面20日晚間逐漸通過台灣，21日鋒面還會在台灣附近，因此周四（20日）和周五（21日）天氣仍持續不穩定。

至於降雨趨勢部分，廖經翔指出，明天(18日)各地多雲到晴，隨鋒面逐漸建立，水氣會比今天開始多一些，午後各地山區降雨比較明顯，預期花東、恆春半島會有局部短暫陣雨，中部、南部平地午後有零星陣雨，以花東、恆春有局部較大雨勢。

▲▼中央氣象局預報員廖經翔說明天氣情況。（圖／記者陳家豪攝）

▲中央氣象局預報員廖經翔說明天氣情況。（圖／記者陳家豪攝）

廖經翔表示，周三鋒面接近帶來明顯西南風，西半部和離島降雨明顯，開始會有較大雨勢出現，天氣相當不穩定，周四鋒面開始影響，全台各地有明顯降雨，包括雷雨或較大雨勢，三、四兩天是天氣最為不穩定的時候，也是降雨最大的時候；周五(21日)鋒面通過台灣，受殘留水氣影響，雨勢較小但各地仍會有短暫陣雨，周六、周日(22日~23日)水氣更少，降雨限縮北部、東半部、中南部山區。

溫度將以周三為分水嶺，廖經翔說明，周三之前偏南風，各地溫度高，普遍可到30度以上，南部內陸、花東縱谷可到35度到36度；周三開始下雨，溫度也會下滑，但因吹西南風，台東有焚風，溫度比較高，周四鋒面南下，各地溫度轉涼。

針對周三、周四這波鋒面帶來降雨對南部解渴是否有幫助，廖經翔表示，這一波鋒面影響時間比上一波時間長，鋒面接近就會帶來水氣，鋒面通過時也會帶來較大雨勢，且鋒面南下過程結構維持比較好，對南部帶來雨勢會有幫助，但要完全解除缺水仍要等梅雨季到來。

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