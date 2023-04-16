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大陸 大陸焦點 特派現場

蘇台青年潮流文化節啟動　台中舞者：舞蹈是交流共同語言

▲▼ 第二屆蘇台青年潮流文化節,蘇州。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲啟動儀式現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／江蘇報導

第二屆蘇台青年潮流文化節今（16）晚在江蘇常州啟動，約3000名兩岸青年參加。26歲的全職舞者張一帆向《東森新媒體ETtoday》表示，自己專程從台中飛來與蘇台兩地舞者比賽（battle），「舞蹈是共同語言，不用講話就可以互相認識，這也是蠻有趣的。」

今日的啟動儀式在常州大學舉行，省台辦副主任封志成致詞稱，「環太湖地區」深處長三角經濟圈腹地，台商台慶齊聚；在全省對台交流活動的譜系中，潮流文化節以及青春新潮的定位，受到兩岸青年喜愛和追捧。

據悉，環太湖地區指的是江蘇蘇州、無錫、常州和浙江湖州四座城市。在常州大學今日還舉辦了多場分活動，包括來自台灣《極限青春》綜藝節目的知名滑手，與常州本土滑板社、高校滑板社進行交流賽；《這就是街舞》賽事的街舞高手與蘇台兩地舞者，進行現場街舞battle等。

▲▼ 第二屆蘇台青年潮流文化節,蘇州。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台青創業市集。（圖／記者蔡儀潔攝）

參加街舞比賽的台中全職舞者張一帆受訪指出，他之前曾到北京、上海跳舞和錄綜藝節目，此次是在友人介紹下第一次來常州，覺得大家想法都很有創意，現在疫情封控結束，如果有機會的話希望能再來。

▲▼ 第二屆蘇台青年潮流文化節,蘇州。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲街舞比賽。（圖／記者蔡儀潔攝）

30歲的台北舞者王澤邦則表示，自己5年前在福建廈門開設少年街舞工作室，幾年下來發現，早期台灣街舞發展更快，但現在大陸街舞實力已經快速追上甚至超越，這個文化亦快速普及。

據悉，兩岸青年環太湖交流活動暨第二屆蘇台青年潮流文化節由國台辦指導，江蘇省台辦、常州市人民政府主辦，以「青年」為主題，以「文化交流」與「創新創業」為主線，約3000兩岸青年參加活動。

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