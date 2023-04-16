挖掘商機！新北議員率團赴江蘇交流　青商前會長看好陸疫後經濟

▲常州·台灣攝影交流活動33週年慶典開幕式現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／江蘇報導

新北市議員王威元率團赴江蘇常州交流，一行人今（16）早參加「兩岸情」攝影交流活動33週年慶典開幕式。全國青商會前總會長柯智寶受訪表示，看好大陸疫後經濟復甦，對岸民間交流其實一直釋出善意，希望能透過此行多學習並挖掘商機。

「兩岸情」攝影交流活動33週年慶典今（16）早舉行開幕式，並為世界華人攝影學會副會長翁庭華、台灣優秀青年攝影家等頒發獎牌。

▲89歲的翁庭華是台灣紀實攝影名家。（圖／記者蔡儀潔攝）

翁庭華向《東森新媒體ETtoday》表示，參與此活動已經超過30年，大陸與台灣關聯密切，透過攝影、影像交流能快速拉近兩岸民眾情感交集，促進相互瞭解和增加雙方友誼，「攝影代表團成員都覺得活動意義深遠，我們剛來時是以朋友的心態，但慢慢已經變得像親兄弟一般。」

除台灣攝影代表團外，新北市議員王威元亦率團到常州交流，包括蘆洲得仁里里長曾敏明、全國青年商會成員、成功大學學生等。

▲柯智寶。（圖／記者蔡儀潔攝）

青商會前總會長、新北食品負責人柯智寶受訪指出，受疫情封控和兩岸關係冷凍等因素影響，青商會近年到大陸參訪的機會變少，今年3月初收到邀約後決定參加，此行亦是大陸疫後第一次來交流。

柯智寶看好大陸走出疫情後的經濟復甦，譬如15日到常州知名景點「中華恐龍園」，便見識到人流和消費大爆發，在龐大的市場下，生意人都希望能來挖掘商機，「我覺得這無可厚非」；儘管政治上紛紛擾擾，但對岸民間交流其實是在釋出善意。

▲三重永安里里長黃麗伃 。（圖／記者蔡儀潔攝）

有「正妹里長」稱號的新北市三重永安里里長黃麗伃則表示，此行是抱著交流學習的心情來參訪，來常州後觀察了當地的民生建設細節，例如道路、電箱電線設計等，可以多借鑑學習。

▲江蘇省台辦副主任封志成致詞 。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸方面，今日的開幕式則由江蘇省台辦副主任封志成致詞。他指出，作為兩岸攝影交流中，開啟時間最早、創作作品最多、持續時間最長的活動之一，活動的持久舉辦見證了促台交流30多年的時代變遷。

封志成表示，長達33年的攝影交流其實已經超越了藝術本質，「讓我們深切感受到，攝影的溫度可以融化兩岸同胞情感的積蓄，深切感受到攝影力量可以激發我們情感，共同推動相向而行。」