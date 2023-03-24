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大陸 大陸焦點 特派現場

大媽遇狒狒狂拍玻璃挑釁　牠秒「張嘴齜牙」暴衝猛撞

記者黃翊婷／綜合報導

桃園昨日（23日）有狒狒在道路上逛大街，引發民眾熱議。中國先前也曾流傳一段關於狒狒的影片，一名婦人在動物園不斷拍打玻璃，周圍其他小朋友也跟著模仿，沒想到下一秒狒狒突然生氣，不僅張大嘴威嚇，還用頭猛撞玻璃，嚇傻現場眾多遊客。

▲▼ 狒狒。（圖／民眾提供）

▼▲狒狒出現在道路上。（圖／民眾、里長黃志杰提供）

▲東非狒狒。（圖／里長黃志杰提供）

桃園平鎮驚傳狒狒出沒，牠的物種從「東非狒狒」一度被修改為「豚尾狒狒」，不過，桃園市農業局23日傍晚表示，隨著可供辨識照片增加，專家再次鑑定後確認物種為「東非狒狒」。

台北市立動物園非洲動物區區長鄭惟仁提醒，東非狒狒雄性約重30公斤，雌性體型大約只有雄性一半，雖然牠們不會主動攻擊人，但太靠近還是有風險，「尤其牠們犬齒滿長的，很銳利」，若民眾真的遇到，至少距離10公尺會比較安全，也要注意避免直接眼神接觸，以免被誤解有攻擊企圖，進而引發衝突。

大媽挑釁狒狒。（圖／翻攝自YouTube／D視頻）

▼▲婦人狂拍玻璃惹怒狒狒。（圖／翻攝自YouTube／D視頻）

大媽挑釁狒狒。（圖／翻攝自YouTube／D視頻）

事實上，去年5月在中國就曾流傳一段關於狒狒的影片，一名婦人在江蘇無錫某動物園遊覽時，竟徒手大力拍打玻璃，一旁的小朋友見狀也跟著模仿，結果惹怒狒狒，牠不僅張大嘴威嚇，還一度用頭猛撞玻璃。

園方工作人員表示，影片中的狒狒原本脾氣就比較暴躁，看到遊客拍打玻璃，才做出頭撞玻璃的行為，事後經檢查確認狒狒的身體並無大礙，後續也會加強巡邏，避免類似的事件再次發生。

其他網友則紛紛留言抨擊婦人的行為不可取，「把這位大姐放裡面互動一下吧」、「我就想知道要是沒玻璃，這女的還敢不敢惹狒狒」。還有一名當天也在場的遊客回憶道，「我在外面就聽到撞玻璃的聲音，還有小孩的尖叫聲，具體情況沒看見，敲玻璃的人很多，小孩不懂，大人也不懂啊。」

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