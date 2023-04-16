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UBA教練違規迴轉撞死人！家屬控「一句道歉都沒」　他現身回應了

記者黃宥寧、趙蔡州／台北報導

現任UBA男籃李姓教練近日被指控，他清明連假時在綠島騎車時，因為沒有打方向燈直接迴轉，造成後方一位項姓騎士撞上後送醫不治，事後一句道歉都沒有。對此，李姓教練16日晚間表示，他從事發至告別式，全程都有積極參與、關切及致意，未來若有應負的法律責任，會以最負責的態度面對，絕不推諉。

▲▼綠島交通事故。（圖／記者楊漢聲攝）

▲現任UBA男籃李姓教練在綠島發生車禍，造成1人死亡，被死者家屬指控，一句道歉都沒有。（圖／記者楊漢聲攝）

有網友在Dcard發文，表示李姓教練3日在綠島騎車時，沒有打方向燈直接迴轉，導致後方項姓機車騎士反應不及撞上，送醫後不治。事後李男一句道歉都沒有，也沒有主動慰問家屬，到了病房連句道歉也不肯說出口，在項男告別式時也不願意下跪。

死者家屬也在貼文下留言，指控李姓教練事後連一句慰問、一句道歉都沒有，因為雙方都沒戴安全帽，所以他也了解李男不會是全責，「但父親因為這樣離開了，只希望李男到告別式能跪下道歉，但他不願意，還問我為什麼要，真的讓人無法接受！」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲死者家屬在Dcard指控李姓教練，事後一句道歉都沒有。（圖／記者楊漢聲攝）

針對家屬指控，李男16日晚間表示，對於本次輕微碰撞導致的最終結果感到非常遺憾，家屬的悲傷及難過他都完全能夠體會，他從事發當下撥打119、至綠島衛生所、到台東馬偕醫院以及最後告別式，都有積極參與、關切及致意，對於家屬看待事件的角度及反應，部分雖然與事實可能不盡相符，也都能理解。

李男表示，由於案件目前已進入刑事程序，為何輕微碰撞會導致如此嚴重結果、事件發生的過程、死亡原因及責任歸屬，留待日後醫療及肇責鑒定來認定，如果他有應負的法律責任，一定會以最負責的態度面對及處理，絕不推諉。

▲▼綠島交通事故。（圖／記者楊漢聲攝）

▲警方初步分析肇事原因，為李男未依規定迴轉，項男未注意車前狀況。（圖／記者楊漢聲攝）

台東縣警方表示，事件發生在3日上午11時許，李男沿綠島環島公路行駛並在事故地點迴轉，意外與後方同向直行的項姓騎士發生碰撞，造成項男頭部受創，經送台東馬偕治療後，仍於7日傷重不治。

警方調查，雙方經檢測均無酒駕，初步分析肇事原因，為李男未依規定迴轉，項男未注意車前狀況，全案訊後將李男依過失致死罪嫌送辦。

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