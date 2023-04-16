台74車禍原因曝！變換車道壓「十大武器之首」　失控90度撞護欄

記者劉人豪／台中報導

今(16日)上午9時許，台74線北屯段發生3車連環撞事故，而事發當時的監視器畫面也曝光，是一輛變換車道的轎車，壓到掉在路中的折凳，失控後另外造成其他2輛車擦撞。

▲變換車道時遇到折凳，導致台74線3車連環撞。（圖／民眾提供）

從影片中可看到，轎車從中線道往外線切時，壓到掉落在外線道的折凳(《食神》電影中稱折凳為十大武器之首)，導致車輛失控衝往外線，在撞到圍牆前駕駛回拉往內線衝去，撞到內側護欄後再衝往外線道路，期間擦撞到另輛轎車導致失控反轉180度停在路肩，被後方貨車再撞上。

▲台74線北屯段今上午發生連環車禍。（圖／民眾提供）

警方初步調查，呂姓男子（39歲）開車行經上述路段，疑變換車道不當，壓到不明掉落物後車輛失控，碰撞由曾姓男子（41歲）駕駛的車輛，許姓男子（43歲）的貨車車頭再撞上曾男車輛車頭。警方對3名駕駛進行酒測，發現呂、曾無酒精反應，但許有酒精濃度0.30mg/l。

▲5名駕駛、乘客輕傷，送醫治療無大礙。（圖／民眾提供）

車禍造成3輛車有車損、5人受到輕傷，送往中國醫藥大學附屬醫院治療無大礙。事故於今日上午10時15分排除，初判肇因是呂男變換車道不當，詳細車禍原因將進一步調查。

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