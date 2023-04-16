女友到家裡過夜　洗完澡露出「1心機」暈爆！全場嗨：提槍上陣了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

你看得懂另一半的暗示嗎？一名網友透露，最近女友到他家過夜，洗完澡卻突然穿上超露的短版上衣，裡面的內衣還若隱若現的，讓他看了心癢癢，本來提醒衣服太短，結果女友還回「就穿給你看」，讓他當場暈爆。許多網友看到後都嗨翻，直喊「快提槍上陣！」

原PO以「中了女友的小心機」為題在Dcard發文表示，近日女友到他家過夜，但對方洗完澡之後只穿著白色的短版上衣，吹頭髮的時候，隨著手部擺動，還可以看到一點點裡面的黑色運動內衣。他看到之後就提醒，「妳的衣服太短了啦，都可以看到裡面的內衣了」，沒想到女友竟回，「就穿給你看啊，誰不知道你這個色鬼每次都在偷看」，讓他覺得瞬間被暴擊。

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不少網友看到後紛紛表示，「都在暗示你了，還不行動啊」、「好沒情調哦，女友都做到這樣了還在裝，直接抱上去不好嗎」、「如果是我男友，會瞬間變成奇行種跑過來」、「該提槍上陣了」、「我都直接不穿內衣，快點上了啦，暗示得這麼明顯了，但記得戴套」、「上啊！你在幹嘛」、「送到嘴邊還不吃」、「你女友一定很挫敗，都做到這樣了還沒動作」。

看到大家的提醒，事後原PO透露，隔天女友晚上洗完澡後，穿了一件白色Oversize T恤，下半身則只有一件紅色內褲，他隨即察覺到是女友給的暗示，迫不及待把對方撲倒。不過他們嗨到一半發現忘了準備保險套，最後只有女友幫他服務，最後2人到浴室簡單沖洗就入睡了。