人妻回家拿東西…目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！秒崩潰

▲人妻返家驚見丈夫與小三裸體躺床上，內褲就擺在一旁。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻2021年間某日回家拿東西，不料， 打開房門卻目擊丈夫與小三裸體躺在床上睡覺，小三的內褲就擺在桌上，崩潰向丈夫、小三提告求償。而小三的丈夫也對人夫提告，日前判決出爐！

正宮主張，2021年10月28日她回家拿東西時，打開臥室房門驚見丈夫與小三赤裸共眠，小三的內褲還放在一旁，決定提告求償100萬元精神撫慰金。她指出，小三明知道丈夫是有婦之夫，竟仍與丈夫發生性行為，2人更多次傳訊互訴愛意，嚴重侵害她的配偶權。

小三辯稱，自己是經過人夫的同意借住客房，平時也沒有鎖房門的習慣，當時她先去洗澡，請人夫幫忙看一下小孩，她洗好澡後見到人夫與小朋友都睡著了，只好睡在一旁，否認與人夫有曖昧，反控正宮提出的對話證據是偷拍取得，涉嫌妨害秘密罪，不得作為證據。

▲小三稱自己去洗澡請人夫幫忙照看一下孩子，回來見到人夫已睡著，只好睡在一旁。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

人夫則否認有與小三發生性行為，表示當天是小三帶小孩到家中玩耍，後來小三的孩子在床上睡覺，自己只是如往常一般，回家後就躺在床上睡覺，不知道小三後來躺在旁邊，且兩人間有保持相當距離，否認侵害妻子的配偶權。

但法院勘驗兩人對話發現，雙方曾有「我們對話要記得刪除，不然被你老婆看到就慘了」、「沒妳陪睡不著」、「放屁！我昨天也沒有陪你，我們都各自睡」、「至少昨天有抱一下啊」，不採信2人說詞，一審判人夫與小三應連帶賠償正宮30萬元；案經上訴二審，台中高分院改判2人應連帶賠償正宮20萬元確定。

小三的丈夫阿宏（化名）在姦情發生後，已於2022年3月經法院和解離婚，並提出民事訴訟，向2人求償100萬元精神撫慰金，台中地方法院審理後，判人夫與小三應連帶賠償阿宏30萬元；案經上訴二審，由於阿宏已與前妻達成調解、撤回起訴，台中高分院改判人夫應賠償阿宏15萬元，全案確定。