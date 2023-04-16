不爽女友和男性友人講電話…新北男大暴走！撂人砸賓士放鞭炮

記者戴上容／新北報導

新北市一名24歲葉姓男子，不滿女朋友和另一名陳男講電話，頓時醋意橫生，便夥同黃姓2名李姓男子前往對方住家附近理論，陳男見對方不懷好意，掏出BB彈玩具槍反擊，趁亂逃回家躲避，葉男等人便拿他的賓士車出氣，當街持棍棒砸車洩憤、朝巷內施放沖天炮示威，警方上午循線逮捕4人，依毀損等罪嫌函送新北地檢署偵辦。

▲▼不爽女友和男性友人講電話，男友大暴怒，派人砸車放鞭炮耍狠。（圖／記者戴上容翻攝）

今（16）日凌晨2時許在泰山區辭修路上傳出一陣吵鬧聲響，警方獲報後立即通報線上巡邏警力火速前往，到場時現場已經無人，經過警方了解，原來這起糾紛和男女相關。

原來這三方彼此認識，由於葉姓男子不滿31歲陳男打電話找他女友聊天，大發醋勁，便夥同31歲黃姓、27歲和28歲的2名李姓男子前往對方泰山高中住家附近理論。陳男見對方怒不可遏，趕緊掏出BB彈玩具槍反擊射中對方的臉，並趁亂逃回家躲避，葉男等人便拿他的車出氣，當街持棍棒砸車洩憤、朝巷內施放沖天炮示威，隨後離去。

警方調閱監視器，鎖定鬧事的人乘坐2輛轎車逃離，以車追人，今天清晨將葉男等4人全數查獲到案，警詢後依毀損、恐嚇公眾危安罪嫌函送新北地檢署偵辦。

林口警分局表示絕不允許任何暴力犯罪行為，警方必定嚴加查辦，不讓不法之徒逍遙法外，也呼籲理性處理感情問題，遇有糾紛情事務必報警處理，由警方依法處置或排解，避免糾紛擴大引發衝突！