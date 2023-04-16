看準解封觀光潮　假旅行社「解分期」詐騙！退休男百萬泡湯

記者張君豪／台北報導

台北市少年警察隊16日宣布破獲一以代辦貸款、發包家庭代工兼職名義，藉機收集民眾金融卡帳戶資料，騙取民眾到ATM提領贓款的犯罪集團；少年警察隊指出，該集團利用不知情民眾擔任人頭帳戶、提款車手，警方收網逮捕余姓車手頭（47歲）及旗下兩名車手，清查發現他們所擁人頭帳戶中竟有5名學生，顯示詐團收簿勢力深入校園，值得重視。

▲北市少年警察隊16日宣布破獲一詐騙車手集團，逮捕3人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

北市少年警察隊偵查組長宋柏達表示，警方日前接獲線報，與新北市新莊警分局共組專案小組，經多日蒐證先後逮捕詐騙集團主嫌余男、車手吳男（31歲）高男（31歲）等3名成員涉案，其中高嫌曾酒後持械砸車，涉及毀損罪但未到案遭台東地檢署通緝。

警方清查，該詐團先以代辦貸款、發包家庭代工等廣告當話術，誘騙被害人交付金融卡、存摺密碼等帳戶資料，先收簿把無辜民眾帳戶當人頭，緊接著再透過電話佯裝知名旅行社客服人員致電民眾、以解除分期扣款、升級高級會員等話術，誘騙被害民眾到ATM、使用網銀匯款到人頭帳戶內提領。

該詐團為規避警方查緝，還利用不知情第三者名義租車當犯罪交通工具，從台東北上到各超商領取被害人所寄發的存摺、提款卡，雖然詐團頻繁更換交通工具，但仍遭專案小組偵處鎖定。

警方日前收網先後逮捕3人，經清查發現他們收用15個人頭帳戶，其中5名學生，遭騙匯的被害民眾高達25人，總財損金額高達160萬元新台幣，其中台北市68歲退休男子遭騙匯近百萬，為本案財損金額最高的被害人。警方訊後依觸犯刑法詐欺、洗錢防制條例分別移送新北、士林地檢署偵辦。

北市少年警察隊長吳坤安指出，適逢國內外疫情趨緩，民眾出國旅遊需求大增，假冒旅行社的詐騙電話因此大增；詐團經常以刑責輕、高報酬等話術，吸收少年充當車手。放假期間青少年如有打工求職規劃，應注意「求職公司是否合法」、「是否有異常高報酬」、「不繳交金錢及個人重要證件」等，以免遭不法集團利用成為代罪羔羊，導致父母連帶遭被害人求償追訴，得不償失。

【相關新聞】

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣 瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產 女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛 偷渡遇難海巡慢半拍



