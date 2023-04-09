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獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬　還債？簽賭？疑點重重

▲▼靜宜女大生前往緬甸前，曾向詐團借6萬元，是還債？簽賭？或是其他用途，警方全力調查。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲靜宜女大生前往緬甸前，曾向詐團借6萬元，警方正全力調查用途中。（圖／資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

靜宜大學大二林姓女大生已被警方證實，並非遭人蛇集團控制，而是獨自前往緬甸會情郎，雖有民間救援組織在網路上po文，「人在緬北」、「男友不走他不走」等訊息，但警方表示，目前僅知林女在緬甸，仍不知為何而去，林女家人亦不知理由，林女在學校也沒有閨蜜，追查更是困難。最新消息是，林女出境前透過手機向詐團借2000元泰達幣，合新台幣約6萬元，是還債或是如網路所言簽賭，警方正全力釐清中。

▲▼靜宜女大生前往緬甸前，曾向詐團借6萬元，是還債？簽賭？或是其他用途，警方全力調查。（圖／ETtoday資料照，下同）

林女的家人在3月底找不到林女，急得在臉書社群po文協尋，李姓前男友後來經由林女的高中朋友轉告得知，林女人在國外，很平安，但李男仍擔心是被詐騙集團騙出國當「豬仔」，趕緊連絡林母一起去報警。

▲▼靜宜女大生前往緬甸前，曾向詐團借6萬元，是還債？簽賭？或是其他用途，警方全力調查。（圖／ETtoday資料照，下同）

警方原本把林女一案當作失蹤人口辦理，認為可能和前男友或家人吵架而負氣離家，直到林母提供女兒新買的手機門號，經過衛星定位，竟然出現在桃園機場附近，於是改以人口販運方面追查，經由機場內外監視器，發現林女獨自拖著行李箱，走進機場，連衣服都和最後一天走進校園一樣，林女1人在候機室，沒有人同行。

林女利用刷卡買票，搭上前往倫敦的班機，中途在曼谷下飛機後，5個小時後即入境緬甸仰光，警方後來證實，人確實是在仰光。

「全球反詐騙組織」成員Sammy，日前在批踢踢以帳號Induction發文透露女大生最新狀況，「被騙的，但她樂意」、「昨天下午收案，20分鐘找到人」、「人在緬北」、「救援中動用到的關係跟層級前所未見」、「男友不走他不走」、「園區放人不肯上車。」

台中警方表示，刑事局確認人在緬甸，沒有遭人蛇控制，至於網路訊息，不予評論，目前已透過刑事局和外交部勸說回台，別無他法，畢竟林女已成年人，否則就得等林女回台，傳喚到案說明，全案才會明朗。

不過，警方最新發現，林女出境前曾在手機上向在緬甸從事詐欺水房的男友小U借2000元泰達幣，還說很快就會還錢，但小U不敢做主，向上面幹部詢問後才同意出借，林女借這筆錢作何用途？是要歸還欠的債？或是如網路傳言，有在做地下簽賭？這是警方目前正在追查的重點。

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