　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅行社搞丟護照！一家四口錯愕被留機場　觀光局：遺失可罰3萬元

▲▼旅行社弄丟護照！台北一家4口到高雄機場才知道　她花15萬連假一場空。（圖／翻攝爆料公社）

▲旅行社弄丟旅客護照，民眾一家4口到高雄機場才知道，導致出國泡湯。（圖／翻攝爆料公社）

記者李姿慧／台北報導

一名女子2月向「品冠旅行社」購買一家四口越南5日遊行程，並將護照等資料寄給旅行社，未料出國當天抵達高雄小港機場，才發現護照被旅行社搞丟，導致出國泡湯。觀光局表示，若旅行社將旅客護照遺失，可罰3萬元，若沒有遺失而是包裹延遲送達，需全額退費外並賠償一倍團費，另有可舉證延伸損失也可求償。

北市一名女子在臉書社團「爆料公社」發文表示，今年2月18日向「品冠旅行社」購買越南5日遊行程，並於3月6日寄出護照、簽證等文件，3月22日付清所有旅行費用，並於出發前一天（3月30號）與旅行社人員聯繫，提醒4月1日要帶證件去機場會合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未料，該女子一家四口4月1日凌晨2時30分從台北南下高雄，凌晨5時許抵達小港機場，卻被領隊告知沒有護照，跟旅行社聯繫，對方卻先說台北公司已於3月31日將護照寄往高雄，但高雄卻未與台北確認，目前不清楚包裹在哪，直到所有團員凌晨6時58分出關，她們一家四口仍在機場不知所措，「被丟在高雄小港機場，然後旅行社告知真的找不到護照。可能在台北公司，高雄公司，或是那個連假收不到的包裹。」

該女子表示，「你們做錯事，把我們丟包在機場，這就是《品冠旅行社》處理問題的態度，『旅行社休假中，麻煩妳們自己處理。』」

▲▼旅行社弄丟護照！台北一家4口到高雄機場才知道　她花15萬連假一場空。（圖／翻攝爆料公社）

▲旅行社弄丟旅客護照，民眾一家4口到高雄機場才知道。（圖／翻攝爆料公社）

對此，品冠旅行社表示，因公司內部人員作業嚴重疏失，導致出發當日貴賓4人護照，未能於高雄機場如期交付，導致旅客無法出國，特此道歉，並依旅行合約之約定全數賠償，等於每人賠償3萬7800元，4人共計15萬1200元，再加上賠償100%的團費15萬1200元，共賠償30萬2400元，「再一次鄭重地由衷向您致上最深的歉意」。

觀光局表示，事後若證明旅行社將旅客護照遺失，旅行社會違反《旅行業管理規則》44條，代辦護照弄不見將可依照《發展觀光條例》開罰，若有遺失護照可罰3萬元。

觀光局指出，若事後確認護照沒有遺失，事後才收到，屬旅行社責任導致無法出發，需依照定型化契約12條退費，除團費應全額退還外，旅行社須賠償1倍團費，另外若有其他延伸費用或損失可舉證，也可以要旅行社負擔，若雙方賠償認知有差距，則可走民事訴訟。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／不只台灣！　陸宣布制裁「美國2單位」
旅行社搞丟護照！一家四口錯愕留機場　觀光局回應了
快訊／馬英九啟程返台！　登機前回頭抱拳致意
快訊／蔡英文今返台　廣東突宣布「軍事演習」警告
台中受刑人脫逃畫面！前妻載到監獄門口　他轉身躲草叢落跑
女大生「疑為愛赴緬」有3大疑點　Dcard卻因這事炸鍋
民生社區人氣咖啡店突歇業！　器皿、家具特價出清

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

噁男偷拍日本妹！她目睹「手機滑到短裙下」　下秒1舉動更囂張

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」　驚曝1線索：應該滿精彩的

台妻只想生混血兒　「深情法男」苦喊被拋棄！網反揪貓膩起疑

未來一周天氣2階段變化！下周轉乾熱　水氣再增時間曝　

派出所變ATM了！花蓮萬榮鄉警方代發6000　1335人已872人領取

女子逛街遭搭訕！自戀閨蜜怒「為何不是找我」竟鬧翻　網笑：恭喜

《模仿犯》哪個反派角色最難演？劇迷點名1人狂讚：眼神真的很棒

數乙命題以數A為本！全教總批將消滅數B　籲教部出面亡羊補牢

旅行社搞丟護照！一家四口錯愕被留機場　觀光局：遺失可罰3萬元

女鄰居占用車庫瞎扯只是臨停　屋主按喇叭被嗆「害她丟臉」

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

噁男偷拍日本妹！她目睹「手機滑到短裙下」　下秒1舉動更囂張

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」　驚曝1線索：應該滿精彩的

台妻只想生混血兒　「深情法男」苦喊被拋棄！網反揪貓膩起疑

未來一周天氣2階段變化！下周轉乾熱　水氣再增時間曝　

派出所變ATM了！花蓮萬榮鄉警方代發6000　1335人已872人領取

女子逛街遭搭訕！自戀閨蜜怒「為何不是找我」竟鬧翻　網笑：恭喜

《模仿犯》哪個反派角色最難演？劇迷點名1人狂讚：眼神真的很棒

數乙命題以數A為本！全教總批將消滅數B　籲教部出面亡羊補牢

旅行社搞丟護照！一家四口錯愕被留機場　觀光局：遺失可罰3萬元

女鄰居占用車庫瞎扯只是臨停　屋主按喇叭被嗆「害她丟臉」

大谷專屬手套細節公布！球迷敲碗「再貴都買」　可愛刺繡成亮點

台南市搜救犬隊技能大獲肯定　台南市消防之友會頒贈獎勵金

噁男偷拍日本妹！她目睹「手機滑到短裙下」　下秒1舉動更囂張

南韓護國神山慘了！三星電子利潤「縮水9成」　記憶體滯銷賣不出去

水源快驚現雷射光！被惡劣駕駛狂閃「秒瞎」險出事　警祭2重罰

新房成長率高於新生兒　離島一區「房市靠誰撐」

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」　驚曝1線索：應該滿精彩的

台妻只想生混血兒　「深情法男」苦喊被拋棄！網反揪貓膩起疑

「桃市府可依空污法再裁罰美福倉儲」　鄭文燦：嚴重影響民眾生活

澎恰恰欠債「10輩子還不完」轉戰副業！　徐乃麟嘆辛苦：還債是符號

男坐機車後座「大法師後仰」　頭懸空在外...警追查揭真相

生活熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

台中2塊油豆腐45元！他怒：台灣還能不能活

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

2023最新畢業起薪排行

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

好市多1夯物「折扣65元」！會員喊買：衝啊

為母還債入江湖　金盆洗手成雞排大王

男廁貼徒手抓兔兔　背後原因曝光

悍將啦啦隊「深V新戰袍」辣爆！　兄弟球迷淚棄峮峮

更多熱門

相關新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

台北一名女子表示，她2月向「品冠旅行社」聯繫，幫家中4人訂了去越南的旅行團，並將護照等資料寄到位於高雄的旅行社。沒想到，出國當天她們一家四口抵達高雄小港機場，這才發現護照被旅行社搞丟，讓她們連假完全無法出遊。

狒狒枉死槍下　竹縣府開出首張罰單

狒狒枉死槍下　竹縣府開出首張罰單

俄羅斯沒收高官護照　防叛逃洩密

俄羅斯沒收高官護照　防叛逃洩密

出國8小時前「護照被汪汪咬爛」！超慘畫面曝

出國8小時前「護照被汪汪咬爛」！超慘畫面曝

遊動廣告車輛違規一經查報當場開罰拖吊

遊動廣告車輛違規一經查報當場開罰拖吊

關鍵字：

護照搞丟品冠旅行社觀光局開罰

讀者迴響

熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

更多

最夯影音

更多
滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面