旅行社搞丟護照！一家四口錯愕被留機場　觀光局：遺失可罰3萬元

▲旅行社弄丟旅客護照，民眾一家4口到高雄機場才知道，導致出國泡湯。（圖／翻攝爆料公社）

記者李姿慧／台北報導

一名女子2月向「品冠旅行社」購買一家四口越南5日遊行程，並將護照等資料寄給旅行社，未料出國當天抵達高雄小港機場，才發現護照被旅行社搞丟，導致出國泡湯。觀光局表示，若旅行社將旅客護照遺失，可罰3萬元，若沒有遺失而是包裹延遲送達，需全額退費外並賠償一倍團費，另有可舉證延伸損失也可求償。

北市一名女子在臉書社團「爆料公社」發文表示，今年2月18日向「品冠旅行社」購買越南5日遊行程，並於3月6日寄出護照、簽證等文件，3月22日付清所有旅行費用，並於出發前一天（3月30號）與旅行社人員聯繫，提醒4月1日要帶證件去機場會合。

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未料，該女子一家四口4月1日凌晨2時30分從台北南下高雄，凌晨5時許抵達小港機場，卻被領隊告知沒有護照，跟旅行社聯繫，對方卻先說台北公司已於3月31日將護照寄往高雄，但高雄卻未與台北確認，目前不清楚包裹在哪，直到所有團員凌晨6時58分出關，她們一家四口仍在機場不知所措，「被丟在高雄小港機場，然後旅行社告知真的找不到護照。可能在台北公司，高雄公司，或是那個連假收不到的包裹。」

該女子表示，「你們做錯事，把我們丟包在機場，這就是《品冠旅行社》處理問題的態度，『旅行社休假中，麻煩妳們自己處理。』」

▲旅行社弄丟旅客護照，民眾一家4口到高雄機場才知道。（圖／翻攝爆料公社）

對此，品冠旅行社表示，因公司內部人員作業嚴重疏失，導致出發當日貴賓4人護照，未能於高雄機場如期交付，導致旅客無法出國，特此道歉，並依旅行合約之約定全數賠償，等於每人賠償3萬7800元，4人共計15萬1200元，再加上賠償100%的團費15萬1200元，共賠償30萬2400元，「再一次鄭重地由衷向您致上最深的歉意」。

觀光局表示，事後若證明旅行社將旅客護照遺失，旅行社會違反《旅行業管理規則》44條，代辦護照弄不見將可依照《發展觀光條例》開罰，若有遺失護照可罰3萬元。

觀光局指出，若事後確認護照沒有遺失，事後才收到，屬旅行社責任導致無法出發，需依照定型化契約12條退費，除團費應全額退還外，旅行社須賠償1倍團費，另外若有其他延伸費用或損失可舉證，也可以要旅行社負擔，若雙方賠償認知有差距，則可走民事訴訟。