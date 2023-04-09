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網傳靜宜女大生已買回台機票　台中警：無法證實訊息真偽

▲▼靜宜女大生滯留緬甸一案，警方對於網路諸多傳言不予回應，一切等林女回台才能了解。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）

▲靜宜女大生滯留緬甸一案，警方對於網路諸多傳言不予回應，一切等林女回台才能了解。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）

記者鄧木卿／台中報導

靜宜大學大二林姓女大生已被警方證實，並非遭人蛇集團控制，而是獨自前往緬甸會情郎，有網友昨天凌晨在PTT上po文，指林女已出緬甸園區，也買了明天（10日）機票，要不要回來看她自已，台中警方表示，目前無法證實該訊息真偽，國外部份是由刑事局國際科負責，至今也沒有接獲刑事局通報，一旦林女回台，才由他們傳喚了解真相。

▲▼靜宜女大生滯留緬甸一案，警方對於網路諸多傳言不予回應，一切等林女回台才能了解。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）

林女在3月底獨自搭機前往緬甸，一度被外界認為是詐騙集團拐走，後來發現是自願去的，案情直轉急下，出境前還向詐團借了6萬元，但林女安危還是令各界擔心。

「全球反詐騙組織」成員Sammy，日前在批踢踢以帳號Induction發文透露女大生最新狀況，「被騙的，但她樂意」、「昨天下午收案，20分鐘找到人」、「人在緬北」、「救援中動用到的關係跟層級前所未見」、「男友不走他不走」、「園區放人不肯上車。」

網友後來8日凌晨近2點又po文，指林女已出園區，要不要回來看她自己，不想回來就會送她回去，如果回來希望不要打擾她， 還說，愛到卡慘死，不幫第二次了，不回來下場堪憂等等。

台中警方表示，國外部份由刑事局國際科負責，目前無法證實訊息真偽，一旦林女回到台灣，才會由他們接手，到時就會真相大白。

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