他摔車腦出血！姐交代一定要問這句　重症醫怒：別情勒

▲患者摔車緊急動手術。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，一名肝硬化患者的姐姐詢問「可否換肝」，原本以為她很有心、想捐肝，結果她是想叫姪子捐肝，讓他直呼，「我聽完，實在按奈不住自己心中那把火了。」他呼籲，別過度干涉別人的生活，即使是親兄弟姐妹，更不要情感勒索自己姪子。

陳志金近日在臉書說，一名長年喝酒造成酒精性肝硬化的病人，這次是酒後從機車後座摔下，造成腦出血、多處骨折，手術後已比較穩定，但仍未完全清醒。

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陳志金分享和患者妻子的對話：

患者妻：醫生，你說我先生的肝硬化是最後期，那他可不可以換肝？

陳志金： 他現在腦出血，人都還沒有完全清醒，我們暫時先不討論這個。我們治療的重點是眼前的問題，肝硬化是原本長期的問題。人如果沒有清醒，他也不可能去換肝。（陳志金希望把這位太太拉回現實）

患者妻：我知道，可是他姐姐就叫我一定要問。

陳志金： 姐姐是想要捐肝給先生嗎？（心想，難得他姐姐那麼有心）

患者妻：不是，她是說，我兒子的血型和爸爸一樣，是不是可以捐肝給他爸爸？（陳志金看得出來，她也是很無奈）

▼患者摔車緊急動手術。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

「我聽完，實在按奈不住自己心中那把火了。」陳志金說，「你請她過來，我來跟她商量，她可以有更多的方式來照顧她弟弟，看是要幫忙負擔醫療費用、照顧費用，還是要長期幫忙照顧？我沒說出口的是，『叫她不要只會出一張嘴』！」

陳志金呼籲，不要過度干涉別人的生活，即使是親兄弟姐妹，更不要情感勒索自己的姪子，酒精性肝硬化的病人，基本上要先戒酒半年以上，才有資格談換肝。

敏盛醫院副院長柯紹華也留言，「喔，這招我用很多年了，分享給您一下。遇到一大群的家屬和朋友，病情解釋的第一句一定是『我知道大家都很關心，但是，除了直系親屬之外，要幫忙出錢或幫忙照顧的留下來，其餘的麻煩外面稍候』。」