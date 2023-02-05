「還戴口罩」7原因　一面倒推這點

▲目前路上絕大多數民眾仍戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

戶外口罩解禁2個月了，ICU醫師陳志金觀察，路上絕大部分的人都還是戴著口罩，並提出7點可能原因。對此，許多人大推戴口罩能「提升顏質」。

陳志金在臉書發文，分享以下7點：

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1、很快又要進入室內或坐大眾運輸工具，戴戴脫脫很麻煩，就乾脆還是戴著。

2、冬天戴著既可以保暖，又防空污。

3、還是會擔心，想保護自己和家人。

4、塗口紅和刮鬍子，還是比較花時間。

5、口罩戴起來，看起來還是比較漂亮。

6、其實只是不太確定是不是真的有解禁，（我每天走在路上，都有這個疑惑），擔心被罰，只好戴著。

7、家裡口罩庫存還很多。

▼許多人習慣戴口罩了。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，網友留言一面倒大推第5點，「顏值+10分」、「我戴口罩是避免大家把我當成林志玲」、「因為戴口罩比較美」、「自從戴了口罩，覺得自己帥度暴增987％，整個自信心都爆表了。」

指揮中心宣布，自2022年12月1日取消「戶外全程戴口罩」。至於室內何時能脫口罩？指揮官王必勝近日表示，目前加護病房占床率滿，現在疫情仍處於春節後反彈，所以還得多觀察幾天，會延遲宣布相關政策。