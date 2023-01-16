戶外辦桌a！356桌尾牙流水席還分上下層　現場照曝光超壯觀

記者黃翊婷／綜合報導

「輔大陳若儀」因不滿婚宴要辦流水席發文抱怨，引發網友熱議。ICU醫師陳志金15日分享一張照片並表示，任職的台南奇美醫院睽違3年舉辦全院忘年會，「戶外辦桌a～沒錯！356桌」，場地甚至分成上下層，場面十分壯觀。

▲奇美醫院舉辦忘年會。（圖／翻攝自Facebook／ICU醫生陳志金，下同。）

陳志金15日在臉書PO出一張照片並表示，「睽違3年的全院望年會，戶外辦桌a～沒錯！356桌」。而在附上的照片中，只見戶外停車場上擺滿桌子，甚至分成上下兩層，出入口還有「2023奇美醫院忘年會」的大型氣球拱門，場面十分盛大、壯觀。

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文章公開之後掀起網友留言熱議，「這種大辦桌的，很考驗總舖師啊」、「台南的辦桌耶！超棒的」、「辦桌a超想念的，誰能告訴我現在哪裡還吃到辦桌啦」、「辦桌！這個好！比在飯店更熱鬧」、「好壯觀」、「哇靠～第一次看醫院忘年會辦流水席的！是跟上時事風嗎？還分上下樓層耶」。

還有網友關心，最近天氣轉冷，辦桌選在戶外場地會不會很冷。陳志金則在留言區回應道，「往年是很冷，今年還好」。

▼網友留言讚嘆。