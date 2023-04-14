尋找夢想家！　花蓮青年夢想家起跑...可領7萬行動奬金

▲夢想家計劃期望透過輔導資源與培力促使青年將心中萌芽的想法轉化為提案與創業的可能，幫助年輕人根留花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2023花蓮青年夢想家計畫提案競賽說明會一連辦理三場4月15日花蓮新創基地、4月19日國立東華大學、4月21日慈濟大學，廣邀各界關注在地議題且勇於嘗試創新的學生團隊共襄盛舉，每組團隊最高7萬元行動獎金，邀請大家共同打造更加美好且友善的花蓮。預約報名網址https://forms.gle/W5oTfCLdhDife5Pm9。

▲▼開放就讀花蓮縣高中職及大專院校或設籍本縣在外地就學之具備在學學籍學生，以2至5人團隊報名。

花蓮青年夢想家計畫提案競賽開放就讀花蓮縣高中職及大專院校或設籍本縣在外地就學之具備在學學籍學生，並以2至5人團隊報名，徵件至5月25日截止。計畫藉由學生對在地的觀察，提供具創新與創意的參與方式，透過概念提案及行動實踐，提升青年學子對公共議題的關注，並發揮所長與所學實踐參與公共事務。

「對生活周遭人事物產生關注，是累積在地能量的開始。」縣長徐榛蔚表示，結合產官學資源，攜手青年學子一同發掘地方亮點、推動區域特色文化，期望透過輔導資源與培力促使青年將心中萌芽的想法轉化為提案與創業的可能，並幫助年輕人根留花蓮，為花蓮注入更多的創新創業能量，讓各種夢想能夠落地，化為促進社會共好的可能。

2023花蓮青年夢想家計畫提案競賽為讓學生提案有更完善的計畫發想及規劃，特別規劃「企劃書寫力」、「打造高效工作術」二場培力工作坊，透過實作練習、小組討論及個人參與式學習，傳授專案管理、企劃書撰寫與圖像化資訊等技能，採網路預約報名https://forms.gle/ihDPqy8HhMs6R1jb7。