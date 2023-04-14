　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

尋找夢想家！　花蓮青年夢想家起跑...可領7萬行動奬金

▲▼夢想家計劃期望透過輔導資源與培力促使青年將心中萌芽的想法轉化為提案與創業的可能，幫助年輕人根留花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

夢想家計劃期望透過輔導資源與培力促使青年將心中萌芽的想法轉化為提案與創業的可能，幫助年輕人根留花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2023花蓮青年夢想家計畫提案競賽說明會一連辦理三場4月15日花蓮新創基地、4月19日國立東華大學、4月21日慈濟大學，廣邀各界關注在地議題且勇於嘗試創新的學生團隊共襄盛舉，每組團隊最高7萬元行動獎金，邀請大家共同打造更加美好且友善的花蓮。預約報名網址https://forms.gle/W5oTfCLdhDife5Pm9

▲▼夢想家計劃期望透過輔導資源與培力促使青年將心中萌芽的想法轉化為提案與創業的可能，幫助年輕人根留花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼開放就讀花蓮縣高中職及大專院校或設籍本縣在外地就學之具備在學學籍學生，以2至5人團隊報名。

花蓮青年夢想家計畫提案競賽開放就讀花蓮縣高中職及大專院校或設籍本縣在外地就學之具備在學學籍學生，並以2至5人團隊報名，徵件至5月25日截止。計畫藉由學生對在地的觀察，提供具創新與創意的參與方式，透過概念提案及行動實踐，提升青年學子對公共議題的關注，並發揮所長與所學實踐參與公共事務。

▲▼夢想家計劃期望透過輔導資源與培力促使青年將心中萌芽的想法轉化為提案與創業的可能，幫助年輕人根留花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「對生活周遭人事物產生關注，是累積在地能量的開始。」縣長徐榛蔚表示，結合產官學資源，攜手青年學子一同發掘地方亮點、推動區域特色文化，期望透過輔導資源與培力促使青年將心中萌芽的想法轉化為提案與創業的可能，並幫助年輕人根留花蓮，為花蓮注入更多的創新創業能量，讓各種夢想能夠落地，化為促進社會共好的可能。

2023花蓮青年夢想家計畫提案競賽為讓學生提案有更完善的計畫發想及規劃，特別規劃「企劃書寫力」、「打造高效工作術」二場培力工作坊，透過實作練習、小組討論及個人參與式學習，傳授專案管理、企劃書撰寫與圖像化資訊等技能，採網路預約報名https://forms.gle/ihDPqy8HhMs6R1jb7

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
驚悚影片！中和「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎
快訊／前警界高官跟團旅遊　猝死越南
李多慧談「離開起亞虎」爭議！　曝來台原因：不是為了錢
春雨來了！　明變天「降雨熱區出爐」
H奶「兇版李毓芬」爆AV潛規則！　真相大反轉
新啦啦隊女神「慈妹」險遭襲乳！　邪惡視角曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市光織影舞奪謬思設計金獎　再度打響國際能見度

尋找夢想家！　花蓮青年夢想家起跑...可領7萬行動奬金

智慧科技導入農業　嘉義中埔幸福有機草莓農場效率經營

赤腳阿北騎機車搖搖晃晃　東港暖警上前關懷...原來是這原因

粉蝨+薊馬+蚜蟲小型昆蟲密度升高　農改場籲適時防治

皆伐八里非保護區紅樹林　恢復淡水河物種多樣性

新北打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

安坑輕軌閱讀小旅行　新北青少年圖書館借5本書免費參加

甜蜜金鑽好滋味　南北市長共推山上當令鳳梨

嘉義「紅豆餅公明店」月底要關了！老闆無奈：麵粉、蛋一直漲價

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

超強幼柴鑽欄杆想越獄　以為大成功→牽繩還在

嘉義市光織影舞奪謬思設計金獎　再度打響國際能見度

尋找夢想家！　花蓮青年夢想家起跑...可領7萬行動奬金

智慧科技導入農業　嘉義中埔幸福有機草莓農場效率經營

赤腳阿北騎機車搖搖晃晃　東港暖警上前關懷...原來是這原因

粉蝨+薊馬+蚜蟲小型昆蟲密度升高　農改場籲適時防治

皆伐八里非保護區紅樹林　恢復淡水河物種多樣性

新北打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

安坑輕軌閱讀小旅行　新北青少年圖書館借5本書免費參加

甜蜜金鑽好滋味　南北市長共推山上當令鳳梨

嘉義「紅豆餅公明店」月底要關了！老闆無奈：麵粉、蛋一直漲價

19歲機車男被撞命危　彰醫搶救10天奇蹟甦醒...母：驚喜愚人節！

嘉義市光織影舞奪謬思設計金獎　再度打響國際能見度

張育成還是無安打　美媒：上一支安打是在WBC

最辣議員「深夜收1封信」崩潰大哭　律師勸放下！一票人看怒了

新北4大房價凹陷區出列　泰山年漲11.8%「補漲最快」

越早上課「成績越差」！　新加坡研究：應取消大學生早八

6家新進餐廳！香港澳門米其林公布必比登名單　總計72家上榜

大陸公安助問被害人筆錄　屏檢偵結恆春民宿詐欺案…追幕後黑幫

他月存1萬5000　悲嘆買房好難！內行曝1現況「存錢沒有用」　

驚悚影片！新北吊鉤脫落「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

地方熱門新聞

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

嘉義紅豆餅公明店要關了！老闆曝無奈原因

搶攻普發6000　統領母親節加碼5000

張善政頒發2023世客博　海內外社團顧問聘書

最高獎金5萬　桃園尋找「首惜」廚師

2023灣聲樂團行腳音樂會　林口長庚演出首場

打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

皆伐八里非保護區紅樹林　恢復淡水河物種多樣性

藤枝國家森林遊樂區4/21日起免預約　現場購票入園

開車旅遊撞落後視鏡　警一招解圍

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

水上救生器材船艇訓練

更多熱門

相關新聞

BIGBANG大聲揭「未來計畫」！

BIGBANG大聲揭「未來計畫」！

南韓天團BIGBANG成員大聲在去年底確定離開YG娛樂，近期宣布與R＆D Company簽約，昨（10日）他在自己的YouTube頻道中透露「離開YG第一次在新的經紀公司活動，感到有些緊張」、「休息了很久但沒有浪費這些時間，做好了準備，想與粉絲們創造更多回憶，今後會有各種活動，請多多支持」。

運動結合觀光　花蓮制霸洄瀾超馬清晨起跑

運動結合觀光　花蓮制霸洄瀾超馬清晨起跑

與死神搶命　花蓮慈院蕭琦諭獲頒社會優秀青年

與死神搶命　花蓮慈院蕭琦諭獲頒社會優秀青年

年輕不留白　花蓮優秀青年：學習不同領域事物

年輕不留白　花蓮優秀青年：學習不同領域事物

最新民調：8成5主張總統候選人應提青年政策白皮書

最新民調：8成5主張總統候選人應提青年政策白皮書

關鍵字：

尋找夢想家大聲青年提案起跑行動奬金

讀者迴響

熱門新聞

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

愛上會很累的三大星座！

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面