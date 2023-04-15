大嬸遛狗沒繫繩　被糾正反嗆「八婆衣服脫下來」！下秒狗跑了糗炸

記者朱祖儀／綜合報導

許多人會養狗來陪伴自己，但飼養前應該要先做好功課。桃園一名正妹抱怨，最近出門遛狗的時候，碰到一名同樣在遛狗的大媽，但對方卻沒有幫寵物繫上牽繩，小狗還跑來挑釁她家的大狗。未料她出言指正後，對方非但不理，反而大嗆「八婆」、「衣服脫下來」，讓她看了當場傻眼。

▲大嬸和原PO對嗆。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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原PO在臉書「爆料公社」透露，最近帶愛犬出門散步，結果就看到那名大嬸放任沒牽繩的小狗在公園裡面亂跑，且小狗還跑來挑釁她家的大狗。由於家中大狗曾被沒牽繩的博美咬過，因此對小狗很恐懼，她見狀便大聲喝斥，「誰的狗狗為什麼不牽繩？」沒想到大嬸聽到後反過來辱罵「褲子脫下來，衣服脫下來」，還跳針狂罵她八婆，甚至故意走到她前面挑釁狗狗，且用肩膀撞了她2次。

從影片中也看到，大嬸拿著手機不停對著原PO辱罵，並說「我看著牠（小狗），為什麼要牽繩」，雙方瘋狂互嗆。但沒想到罵到一半，原本坐在後方椅子上的小狗跳下去跑走了，原PO見狀提醒「妳的狗跑掉了」，大嬸才急忙去追。不過追到狗狗之後，大嬸仍不肯罷休持續飆罵。

▲大嬸罵到一半，狗狗跑掉了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO面對攻擊都沒有還手，全程也拉住狗狗，結果大嬸一聽到要報警就隨即落跑，讓她看了氣喊「誰的家長？請帶回家好好教育」，也提醒依據「桃園市動物保護自治條例」規定 ，飼主帶寵物出門未使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，可處2000元至1萬元罰鍰，「不是大狗要牽繩，小狗也必須要遵守」。她也透露，目前已經到警局備案，希望可以加強稽查取締並教育飼主履行義務，最後更無奈地說「牽繩嫌貴我送妳1條！3條也可以！！」

不少網友看到後也傻眼，表示「不牽繩真的很靠北」、「我上班旁邊的公園也是不牽的，而且幾乎是長輩」、「就這素質還想養狗」、「直接打電話報警，有人牽狗不繫繩，放任狗攻擊人及家犬」、「吵一吵聽到她的狗跑掉了還知道去追喔⋯⋯笑死」、「莫名其妙叫人家脫衣服幹嘛」、「狗都覺得主人丟臉想落跑」、「狗狗的表情似乎有點無奈，畢竟主人不能自己選」。