「清冠一號」、「瑪卡」毒品咖啡包熱銷　藥頭賣半年...竟狂削百萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲吳姓男子以販毒為業，頗有生意頭腦，除了搭上疫情順風車，包裝外印製「清冠一號」的毒品咖啡包掩人耳目之外，也針對男性客群販售「精氣神瑪卡」咖啡包，讓客戶吃了不僅有吸毒快感，還誤以為有壯陽功效，因此這兩款最熱銷，吳男為躲避查緝，和藥腳相約不同自助洗車場交易，半年來獲利上百萬元，日前要外出交貨，被警方上門逮捕，目前已遭收押。

▲▼台中市刑大偵二隊查獲一名藥頭，其中的「清冠一號」和「瑪卡」毒品咖啡包最熱銷，販賣半年獲利百萬。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑事警察大隊偵二隊接獲情資，有一名自稱「一路」的吳姓藥頭在台中地區四處兜售毒品咖啡包，生意興隆，於是展開跟蒐，據調查，吳男住在中區，只要是常見、好賣的毒品，他都有，尤其以「清冠一號」、「精氣神瑪卡」毒品咖啡包，最受藥腳喜愛。

警方跟監發現，吳嫌每次交易，都選擇以自助洗車場當掩護，他先開車到洗車場內佔據角落位置，再跟下游買家聯絡，日前要外出交易時，被上門員警當場逮捕，行事謹慎小心的吳男不禁好奇「你們怎麼知道我住這？」

警方在住處查獲「精氣神瑪卡」毒品咖啡包22包、「清冠一號」7包、白色蘋果包裝1包、紅色惡魔包裝1包、安非他命玻璃球1顆、吸食器1個、電子磅秤2台、分裝袋8小包、手機2支、K盤1個、大麻毒品（毛重4.78公克）、卡西酮1包（毛重1.25公克）、安非他命毒品1包（毛重4.6公克）、愷他命1包（毛重13.02公克）等。

警方訊問後移送台中地檢署偵辦，檢方認為吳嫌惡性重大，有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。