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境外污染物移入！空品不佳「亮橘紅燈」　環保署：估持續到下周二

▲▼▲境外空污持續籠罩台灣，明6縣市橘色警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲受境外空污混合本地污染物影響，今天空品不佳。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

受到境外污染物移入及混合本地污染物影響，昨起台灣不少地區空氣品質就是橘色提醒到紅色警示等級，今上午更有23個測站亮起紅燈，環保署今（14日）指出，今天中南部為紅色警示等級，其他多為橘色提醒等級，明天白天因鋒面通過帶來降雨，空品可望好轉，但明晚隨東北季風增強，可能挾帶境外污染物影響台灣，預估空品多為橘色提醒等級，下周日（16日）因環境風場轉弱，中南部短時間達紅色警示，並將持續到下周二（18日），請民眾留意最新空氣品質資訊。

環保署表示，今天偏東風，西半部水平及垂直擴散條件差，導致污染物累積，空氣品質不佳，中南部為紅色警示等級，其他多為橘色提醒等級，根據環保署今天上午10時觀測資料，從彰化到屏東共有23個測站空氣品質達到紅色警示等級，紅燈代表「所有族群應減少在戶外活動」。

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不過，今天下午空品有略微改善，根據16時觀測資料，剩下高屏等5個測站為紅色警戒燈號，全台仍有超過28個測站為橘色提醒燈號，主在分布在中南部與台北市。

環保署指出，根據氣象局今天16時的氣象資料顯示，明天鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，午後東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，擴散條件普通，中部以南位於下風處，擴散條件差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金馬澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

下周日（16日）環境風場為東北東至偏東風，環保署表示，可能挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級；下周一（17日）為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，西半部局部地區短時間也可能達紅色警示等級。

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