阿嬤假牙讓蔡阿嘎潔癖大發作？增進祖孫情母親節禮物公開

圖、文／英商葛蘭素史克提供

百萬YouTuber蔡阿嘎經營頻道14年來拍攝無數創新、有趣的企劃，被譽為「台灣YouTuber界長青樹」。孝順又疼老婆、小孩的他，也常常被粉絲稱讚是好爸、好孫典範，卻被爆跟家人有個過不去的「坎」，竟與假牙照護有關！而這次終於被他抓住機會改掉阿嬤的壞習慣，他也不藏私分享兩個假牙照護的關鍵，笑稱有助於增進祖孫情！

蔡阿嘎的潔癖成痴眾所皆知，卻無法改變心愛的阿嬤！他分享，阿嬤從開始使用假牙以來，總是只把假牙晚上泡清水，隔天隨意黏貼就戴上，讓潔癖大師阿嘎總是心癢癢，全身不對勁，深怕阿嬤的健康出問題。這次藉著工作之便，向藥妝店店長求救，發現只要掌握三步驟──清、泡、沖，每天五分鐘即可以解決阿嘎心裡的坎，讓他心裡從此不再痛！

蔡阿嘎提醒大家母親節送禮的要點就是常常關心長輩的需求，更力推假牙清潔錠及假牙黏著劑雙關鍵作為頂級的母親節禮物，讓長輩的假牙又乾淨又牢固，立志要在今年母親節讓長輩們都能全台美食吃透透，不會因為假牙出問題無法吃美食！

蔡阿嘎大方分享兩關鍵的重點，第一招是選用高達99.9%殺菌力假牙清潔錠，戴假牙變得乾淨又安心，五分鐘就可清洗乾淨；而第二招就是選用具特殊氣墊緩衝技術、可以戴12小時的假牙黏著劑，戴假牙舒服又牢固，才會連阿嬤都愛上！