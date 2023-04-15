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農塘改造變身「苦茶體驗園區」　食農體驗活動開放預約

▲新竹縣峨眉鄉活化後的農塘有助在地六級化產業發展，獲優良農建獎殊榮。（圖／水保局提供）

▲新竹縣峨眉鄉活化後的農塘有助在地六級化產業發展，獲優良農建獎殊榮。（圖／水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會水土保持局與新竹縣峨眉鄉無負擔社區攜手合作，活化社區體驗場域裡數個坡地農塘，改善後全面提升蓄水量與灌溉面積，加值在地苦茶產業效益，落實各項環境友善措施，榮獲111年行政院農業委員會優良農業建設工程獎設施類獎項肯定，近期也結合食農教育，推出系列體驗活動。

水保局李鎮洋局長表示，坡地農塘已翻轉過去以農業灌溉為主的功能，而兼具滯洪、保水、沉砂及景觀營造等多元用途，更具有調適氣候變遷極端降雨衝擊的能力。

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水保局台北分局長蔡金龍說明，活化後的農塘納為苦茶體驗園區範圍，並運用各項友善環境的柔性工法營造，像是回收底泥作為邊坡材料，搭配太空包、蜂巢格網及砌石工法穩定護坡以加速植生復育，串聯起淺山與農塘間的綠帶，使農塘兼具生態與遊憩機能，環境與產業發展共榮共好。

無負擔社區發展協會理事長黃守仁表示，社區內的數個農塘過去用於灌溉梯田，現卻因嚴重淤積陸化而逐漸消失，所幸在農村再生的協助下，活化改善，並調整灌排水路，使灌溉面積提升4倍、受益戶擴大8倍之多。

黃守仁說，農塘設施搭配社區推出的插秧樂、智慧茶園導覽、茶油特色餐等食農教育體驗，還有從採苦茶籽到榨苦茶油的一系列DIY活動，歡迎民眾預約體驗。(無負擔社區特色體驗行程預約：0932-939283黃理事長)

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