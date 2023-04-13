最高檢主任將出缺　前北檢檢察長蔡碧玉6月退休

▲最高檢主任檢察官蔡碧玉將在6月退休。（翻攝自政治大學法學院官網）

圖文／鏡週刊

曾任台北地檢署檢察長的最高檢主任檢察官蔡碧玉年初申請退休，由於她能力備受檢察界肯定，幾經高層勸留不成，檢察總長近日已批准她在6月退休。

蔡碧玉從台灣大學政治研究所碩士學位，司法官訓練所21期結業，歷任高雄、台北地檢署檢察官、法務部檢察司司長、常務次長、新北與台北地檢署檢察長等職，後來轉司法官學院院長，再派任最高檢，成為最年輕的主任檢察官。

蔡碧玉在北檢檢察長任內，督軍偵辦台鐵炸彈案、第一銀行提款機盜領案、立法院前秘書長林錫山涉貪案，展現積極辦案企圖心。

此外，蔡碧玉在新北檢察長任內，督導偵辦連勝文槍擊案、高鐵行李炸彈客等矚目案件。後來，當時特偵組爆發監聽國會疑雲，蔡碧玉被調往法務部擔任次長，一肩挑起「特偵組監聽事件調查小組」召集人，火速完成行政調查工作。

蔡碧玉除了辦案經驗豐富，也熱愛學術研究與寫作，她曾出版《檢察手記：你所不知道的檢察官》《檢察官倫理規範釋論》等著作，還曾說過退休後最想做的就是寫法庭戲劇本，她的老公施慶堂曾任檢察長，日前退休後至北檢擔任司法志工，引起矚目。

由於蔡碧玉的歷練完整，深獲基層肯定，中華民國檢察官協會日前公布檢察總長票選推薦結果前5名，蔡碧玉以316票僅次於時任高檢署檢察長邢泰釗，位居第2，顯見人氣很旺。

除了蔡碧玉退休，另位主任謝隆盛也將屆齡退休，最高檢未來是否採內升方式甄補人力，有待高層進一步通盤考量。







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