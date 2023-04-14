西海岸25具浮屍！命理師籲家屬速作一事：否則恐「家運衰敗」

▲海巡人員在海岸邊打撈偷渡客浮屍。（海巡署提供）

圖文／鏡週刊

自今年2月至4月間，台灣西海岸出現25具浮屍，引起社會大眾輿論，根據目前資訊，多具遺體仍未找到家屬。對此，易經命理老師高煜霖提醒，如果家中有失蹤人口的家屬要盡快前往確認，如果這些亡者是自家人，建議家屬快作超渡法會，避免「家運衰敗、子孫成下三等人」！

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高煜霖指出，家中若有失蹤人口得快去確認死者身分；如果是浮屍家人，務必做超渡法會，因為人不論是自然死亡，還是意外死亡，都會要有家屬處理後事，辦超渡法會（誦經、拜懺），讓亡靈能安息，去該去的地方。亡靈如果是大善人，直接去天堂極樂；若是大惡人，直接去地獄；其他未明確身分的，會到陰間地府，最久逗留49天後，再前往「六道」去輪迴。而亡靈在這49天，會在陰間地府經過遊蕩、洗滌、考驗、修練，經歷不同的空間、情境，或前往不同層地獄，接受在世業障的懲罰。

高煜霖表示，上古時期，人們就認為，死後世界，跟生前一樣，要吃喝花錢，所以，造紙前，是用實物陪葬，造紙後，「燒紙錢」就成為祭祀活動中，不可或缺的項目。在異次元空間，包括天界、修羅界、鬼界的一日，以人間計，最長等同10年，當然也可能等同是一天，取決於亡靈罪孽的輕重。這就是為什麼，有些亡靈離世很久了，還一直在跟子孫托夢、暗示要東西、零用錢的主要原因之一。

高煜霖說明，像這種意外枉死、冤死、橫死的亡靈，若是「外力」造成，加上生前如果沒有功德，內心的不平、咒怨，會是一般亡靈的數倍；因此若浮屍沒有家屬處理後事，引領亡魂去該去的地方，就會成為所謂的「孤魂野鬼」。孤魂野鬼因無家屬做超渡法會，自然無法得到「功德」，所以，前往六道輪迴前，需紮紮實實的「經歷」考驗、懲罰，沒有減免權。

此時，亡靈為了取得「功德」，只能靠一己之力，「設法」通知親屬已死亡，並要做超渡法會。過程中，如果陽世間親人，一直無法接收到「訊息」，亡靈便會隨身在側，糾纏親人，也因人鬼殊途，就會產生磁場互相干擾！因咒怨、惡念，不僅是其他亡靈的數倍，而且還不會消失，所以，當親人被這樣的磁場纏上了，「衰運」的嚴重程度可想而知。

高煜霖分析，如此蝴蝶效應，陽世間親人，會因心神不寧、思緒不清，一步決策錯誤，後續便步步錯，需直到發現未妥善處理親屬亡靈後事，才有改善機會。這樣親人會因一直發展不順，日久年深，為了爭一口飯吃，便容易墮落淪為「最下三等人」。

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