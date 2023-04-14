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公車叭3聲「逼行人快走」！15秒片被諷難怪是地獄　台南市府說話了

記者趙蔡州／綜合報導

有民眾日前在台南市北區公園北路目擊，有行人走斑馬線正在通過路口時，剛好碰上一輛公車要轉彎，不料公車突然連續趴3聲喇叭，疑似在催促行人走快一點，整個過程都被轎車行車紀錄器拍下。15秒片曝光後立刻引發網友熱議，有人感嘆「難怪是行人地獄！」

臉書粉絲團「翻轉大台南交通違規2.0」近日分享該影片，事件發生在13日上午7時許，可以看見一位行人行經斑馬線，準備通過公園北路路口時，遇上一輛公車剛好要右轉，而公車雖然有停下禮讓行人，卻突然鳴按了3聲喇叭，嚇得行人趕緊小跑步通過馬路。

▲▼公車叭3聲「逼行人快走」　15秒片被諷：難怪是地獄。（圖／翻攝自臉書）

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▲公車雖然有停下來禮行人，卻突然鳴按3聲喇叭，嚇得行人趕緊小跑步通過馬路。（圖／翻攝自臉書）

影片一出立刻引發網友熱議，有人說，「連公車都不禮讓行人，難怪是行人地獄」、「趴一聲就可以了，連續趴3聲是什麼意思」、「叭一聲就夠了吧，駕駛素質有夠差」、「幹嘛跑，是我就直接躺斑馬線上，有種就over my dead body」。

但也有人認為，「駕駛是示意行人通過啦，因為行人當下也是禮讓公車，因此駕駛才會鳴按喇叭」、「不就是提醒行人先過，有些人就是會站在斑馬線上不動啊」、「明顯因為行人放慢腳步要讓公車，公車叭是要讓行人先過，不是要趕行人」。

根據《東森新聞》報導，台南市公共運輸處表示，公車在路口停讓和禮讓行人，是市政府一直加強宣導和稽查項目，「事件初步看起來，公車是有停下來禮讓，但為什麼要按那麼大聲喇叭，本處已經針對這個案件調閱行車記錄器畫面，如果司機真的有疏失的話，會依法來記點扣減補貼款」。

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