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公車貼公告「全程免費」7萬人朝聖！司機解釋原因：也不用投幣付錢

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲男子搭公車時遇到免費乘車的情況。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

搭公車這麼久，第一次遇到這種情況！一名男子日前搭乘公車時，發現了刷卡感應器上貼了一張公告，讓他感到相當新奇，於是拍照上網分享，沒想到因此獲得超過7萬個讚，事後司機也出面揭露張貼公告的原因。

這名男子在「路上觀察學院」分享一張照片，他搭乘公車時，突然發現感應器上面貼了一張公告，寫著「下車鈴故障、刷卡機故障，全程免費搭乘」等文字，讓他感到相當不可思議，直言「第一次遇到」。

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離奇的照片掀起熱議，超過7萬網友按讚、留言討論，「不知道車子有沒有故障」、「每天搭公車都沒遇到」、「有免費的公車可以搭乘喔」、「請問怎麼下車」、「那怎麼讓司機知道你要下車。」

▲▼公車免費搭乘。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲男子上車後發現刷卡機貼著「全程免費搭乘」的公告。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

此外，也有女學生分享，先前放學排隊搭公車，上車後拿出悠遊卡感應，無論怎麼調整卡片角度，仍舊沒辦法成功感應，後來司機則告知「不用嗶直接上車」，全車乘客也因此免費搭乘。

根據《NOWnews今日新聞》報導，一名司機表示，這種情況較少發生，若是刷卡機出了故障，司機仍會跑完路線、提供服務，過程中乘客不能刷卡、投幣付款，相當於免費搭乘，而之所以不能投幣，是要讓整車乘客享受相同待遇，避免有人沒付錢、有人有付錢的狀況發生。

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