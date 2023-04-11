囂張影片曝！台中客運硬切害白車衝對向　駕駛嘆：小車閃邊去？

記者許權毅／台中報導

台中市大里區昨（10）日18時許一名白車駕駛行經中興路，突然右側一輛台中客運急速硬切，嚇得白車駕駛趕緊往左邊靠，甚至被逼到對向車道才免於挨撞。駕駛將畫面PO上網路直嘆：「台中客運駕駛表示，整條路都是我的表演的大道，小車閃邊去...」。警方指出，依規定可處最高24000元罰鍰，將通知該公車司機到案說明。

▲台中市又傳公車危險駕駛，台中客運10日行經中興路硬切，害另台白車衝往對向 。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



事發地點在大里區，一名駕駛10日18時19分沿中興路二段直行，行駛在內線車道的駕駛還有看見公車剛離站，孰料不久後，2車通過新生路口時，公車疑似為超車，直接向左硬切，嚇得駕駛趕緊向左閃避，所幸並未發生碰撞，但驚悚畫面也讓網友喊「檢舉他危險駕駛，吊扣駕照」。

霧峰分局指出，依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款規定，任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，可處6000元以上24000元以下罰鍰。

另，警方參酌法院行政訴訟判決，任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道（俗稱逼車），具有一定程度之惡意性，且該行為客觀上需有重大違害交通安全之情形時，方能依本條規定處罰。將通知公車司機到案說明釐清案情，若有違規相關情事將依法舉發。