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拉麵免費加麵「客人剩一堆」落跑！老闆嘆連兩天都遇到：別再來了

▲▼拉麵免費加麵「客人剩一堆」落跑！老闆嘆連兩天都遇到：別再來了。（圖／翻攝豚將拉麵-覺民店臉書）

▲看到客人免費加麵後卻剩下一堆，拉麵店老闆非常無奈。（圖／翻攝豚將拉麵-覺民店臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

許多拉麵店都會提供免費加麵的服務，讓消費者吃飽飽再離開。沒想到，高雄一間拉麵店連兩天都遇到有客人點了免費加麵，最後非但沒吃完，還剩下接近整碗的量，讓老闆非常心累，「真的是謝謝了，請不要再來了」。

拉麵店「豚將拉麵-覺民店」日前在臉書粉專發文表示，他接連兩天遇到有客人點了免費加麵卻沒吃完的情況，「而且還是剩非常多…這種浪費食物，甚至覺得反正不用錢，就是先加麵就對了（的人）」，「真的是謝謝了，請不要再來了」。

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▲▼拉麵免費加麵「客人剩一堆」落跑！老闆嘆連兩天都遇到：別再來了。（圖／翻攝豚將拉麵-覺民店臉書）

▲店家全文如上。（圖／翻攝豚將拉麵-覺民店臉書）

老闆表示，店內有標註規則，若加麵沒吃完，要自己投50元到捐獻箱，但這些浪費食物的客人卻趁機跑掉，「是不是更可惡？」

許多網友在臉書看到這則貼文紛紛留言，「浪費食物的確不應該」、「不浪費食物應該是基本的價值觀」、「很多人沒食物吃…哎，真的不懂得珍惜，吃不完何必勉強加點」、「加麵應該要酌收費用，否則奧客不會珍惜食物」、「這種事，生氣是應該的，一碗才收多少錢給你無限加麵，剩下不吃浪費掉的是店家的成本耶」。

連續兩天都有客人點了免費加麵 沒吃完 而且還是剩非常多… 這種浪費食物 甚至覺得反正不用錢 就是先加麵就對了 真的是謝謝了 請不要再來了????

豚將拉麵-覺民店發佈於 2023年4月11日 星期二

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