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社會 社會焦點 保障人權

快訊／ØZI前女友自拍48秒性愛片外流　7人轉傳分享下場出爐

▲▼ØZI演唱會一開賣就秒殺。（圖／新樂園音樂提供）

▲ØZI性愛影片外流案，檢警揪出7人依法起訴。（資料照／新樂園音樂提供）

 記者劉昌松／台北報導

藝人葉璦菱兒子、歌手ØZI和前女友的48秒性愛影片，在去年初突然在網路上流竄，ØZI和前女友分別報案提告，檢警仍循線找余姓、徐姓等7名嫌犯涉嫌在1天之內快速轉傳性愛片，台北地檢署11日依違反《個資法》即散布猥褻物品等罪起訴7人。

ØZI(本名陳惟凡)的性愛片是在2022年1月17日到18日間，突然在網路上瘋傳，ØZI得知後在19日深夜到北市警大安分局敦化南路派出所報案，ØZI向警方表示、這段影片拍攝時間在5年多前，拍攝過程當下雙方都同意知情，是女友使用自己手機所為，事後影片檔案也在女友那邊。

據了解，ØZI的前女友得知消息後，也感到驚訝不已，她解釋當初用來拍攝的手機，因公司需要，所以刪除所有影像檔案後，交給員工做為公務機使用，完全不知道為何這段影片會突然流出，前女友更氣得加入提告行列。

▲ØZI現身說明報案原因。（圖／記者游宗樺攝）

▲ØZI在事發後立即到警局報案希望不要擴散傷害到其他人。（圖／資料照）

檢警根據ØZI網路論壇展開追查，發現是由徐姓男子在18日張貼在需要密碼登入的加密網站，徐男到案坦承影片是從LINE群組取得，辦案人員溯源循線查出禍首是余姓男子首先將影片傳到LINE群「開心過生活」，之後由王姓、伍姓、鄭姓等男女再陸續轉傳散播。

檢察官調查認為，根據大法庭109台上大字1869號要旨，侵害個資的前提不只是為了謀取利益，損害他人利益也觸法，而這段影片中主角臉部明顯可辨，足以損害當事人的人格權、人性尊嚴，以及性生活內容等利益，因此同時依散布猥褻物品罪、違反《個資法》2罪將徐男等7人起訴。

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