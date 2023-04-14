接種對象擴大！今年秋冬公費流感疫苗「納1類人可打」估2千人受惠

▲衛福部長薛瑞元示範接種公費流感疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）



記者洪巧藍／台北報導

公費流感疫苗接種對象擴大！疾病管制署副署長羅一鈞今（14）日證實，今年秋冬將實施的公費流感疫苗接種，除了原先符合資格對象外，將進一步新增「身心障礙者社區式服務之受照顧者及工作人員」，統計相關人員約2萬餘人，但扣除50歲以上等原已在公費對象者，估計實際增加2千餘人受惠。

衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議2月20日召開，會中衛福部社家署建議將「身心障礙者社區式服務之受照顧者及工作人員」納入112年度流感疫苗接種計畫實施對象。

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羅一鈞表示，過去公費接種對象第七類包含「安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員」，僅有身心障礙者相關僅有納入機構，不含社區式服務。

專家認為，考量身心障礙者社區式服務的受照顧者可能包含精神性障礙等相對自我照顧能力較差者，感染流感機會可能較高，且提供該場域之工作人員接種，亦可間接保護使用社區式服務之身心障礙者，同意納入。

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

根據疾管署資料，去年公費流感疫苗對象包含醫事人員、65歲以上長者、50至64歲無高風險慢性病成人、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員。

羅一鈞說，新增身心障礙者社區式服務之受照顧者及工作人員，相關人數約2萬餘人，但扣除原已在公費對象者（如年齡50歲以上）實際只有增加2千餘人。

疾管署去年公費流感疫苗接種計畫原先採購609萬劑，後來擴充採購31萬劑，總計640萬劑。今年公費計畫預計採購638萬劑以及開口合約40萬劑（視需求下單），加上其他單位代購量約20萬，總計本次標案會採購698萬6900劑。