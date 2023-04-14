在台灣北部海域劃「禁飛區」　陸外交部：說法不準確

▲大陸官方發布消息提醒，台灣北部海域16日有火箭殘骸掉落，飛機及船舶皆有管制措施。（示意圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／綜合報導

根據外媒爆料，大陸16日將在台灣北部海域劃設「禁航區」，消息傳開後，不僅出現「飛航管制」時間的爭議，大陸也出現海域的「禁航區」公告，讓外界摸不清頭緒。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（14）日表示，針對此次航天（航太）活動發布的預告和通告，包含可能影響的空域範圍，「前期有報導指出說中方劃設禁飛區，這個說法是不準確的，相關空中交通服務部門應當據此採取措施保障飛行安全。」

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌指出，近期中方的民航部門和有關的海事部門都發布相關的通告，請向主管部門了解，「按照慣例，民航部門提前發布航天活動影響空域的預告和通告，旨在提醒有關空中交通服務部門和空域用戶注意活動影響，是確保飛行安全、負責任的做法。」

▲福建海事局發布船舶航行禁令。（圖／翻攝福建海事局）

據了解，《路透社》在12日引述知情人士說法稱，中國大陸計畫於4月16日至18日在台灣北方設立禁航區（禁飛區 no-fly zone）。當時，我交通部回應指，大陸民航部門原定在16至18日，每日9時至14時，逕自於我國轄管之台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航，經我方抗議後改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。

另據福建海事局13日下午發布的6小時航行禁令稱，東海部分水域範圍內，可能有火箭殘骸墜落，禁止船隻駛入相關水域。對此，我交通部查證後回應稱，大陸應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，因此海空禁航時間不同。