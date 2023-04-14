　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國海事局發布9小時航行禁令：今日渤海北部進行軍演

記者黃翊婷／綜合報導

中共解放軍日前結束為期3天的聯合利劍環台軍演，並持續在台海周邊進行相關軍事行動。中國葫蘆島海事局發布航行警告，內容提到，今日（14日）凌晨3時至12時將在渤海北部進行軍事演習，相關範圍禁止航行。

共軍14日在渤海北部進行軍演。（圖／翻攝自中國海事局）

▲渤海北部14日將進行軍演。（圖／翻攝自中國海事局）

葫蘆島海事局13日晚間發布航行警告，內容為「遼航警67/23，渤海北部，自4月14日3時至12時在40-40.58N120-56.88E、40-26.16N120-56.76E、40-15.40N120-51.00E、39-24.95N120-03.48E、39-26.86N120-00.10E、40-17.31N120-47.58E、40-26.18N120-52.53E 和40-40.63N120-52.58E諸點連線範圍內進行軍事演習，禁止駛入。」

雖然中國網路上有傳言這是針對我國總統蔡英文訪美後的再一次軍演，不過，也有另一派聲音認為這只是正常的演習，不用過度解讀。

▲中國航太活動示意圖。（圖／交通部）

▲中國航太活動區域示意圖。（圖／交通部）

此外，中國12日傳出將在16日至18日間於台灣北方設立禁航區（no-fly zone），有知情人士預估恐將影響60％至70％航班，範圍包括台灣與日韓、北美之間的航班以及東北亞與東南亞航班。我國交通部隨即發出聲明表示，經我國抗議後已改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。

接著在13日下午，中國福建海事局發布航行警告，稱16日9時至15時，在東海以下四點連線水域範圍內可能有火箭殘骸墜落，禁止駛入：A：26°05.58′N/123°20.52′E；B：25°42.30′N/122°55.50′E；C：26°32.94′N/121°57.06′E；D：26°56.40′N/122°22.08′E。

對此，我國交通部表示，中國2單位公布時間不一致，經相關人士向中國福建海事單位查證及了解後，研判對岸應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，須時間予以排除。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
16歲網美無照騎重機嗆「危險你媽」　下個月載21歲友人自撞慘
「孔子第74代」名醫性侵女患者！闖休息室色喊：每次都穿丁字褲
明2地有雷雨！下周2道鋒面接連報到　變天時間曝光
張育成連2戰先發　選到保送本季首度上壘
數據顯示通膨持續降溫　美股收紅383點、台積電ADR漲0.2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國海事局發布9小時航行禁令：今日渤海北部進行軍演

16歲網美無照騎重機嗆「危險你媽」　下個月載21歲友人自撞慘死

每年補助10億人民幣　上海寶山誠邀台商來尋寶

「最美新娘」結婚3個月慘遭出軌！丈夫甜喊小三：想吃妳的X睡覺

公司辦抽獎！他爽中「有薪休假365天」　網友狂勸做1事

辦公室當眾大屠殺！男記者遭「電鋸肢解」慘死　兇手官二代身分曝

「最強海王」女教師無碼照曝！劈腿48男家長　「小本本」詳記戰力

福建海事局發布6小時航行禁令　16日東海有「火箭殘骸」掉落

不只螺獅粉！　習近平再次化身「土特產大使」點讚「茂名荔枝」

巴西總統魯拉「率百名商界大佬」訪中！　經貿議題是重點

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

超強幼柴鑽欄杆想越獄　以為大成功→牽繩還在

中國海事局發布9小時航行禁令：今日渤海北部進行軍演

16歲網美無照騎重機嗆「危險你媽」　下個月載21歲友人自撞慘死

每年補助10億人民幣　上海寶山誠邀台商來尋寶

「最美新娘」結婚3個月慘遭出軌！丈夫甜喊小三：想吃妳的X睡覺

公司辦抽獎！他爽中「有薪休假365天」　網友狂勸做1事

辦公室當眾大屠殺！男記者遭「電鋸肢解」慘死　兇手官二代身分曝

「最強海王」女教師無碼照曝！劈腿48男家長　「小本本」詳記戰力

福建海事局發布6小時航行禁令　16日東海有「火箭殘骸」掉落

不只螺獅粉！　習近平再次化身「土特產大使」點讚「茂名荔枝」

巴西總統魯拉「率百名商界大佬」訪中！　經貿議題是重點

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！　家中搜出乾燥大麻…網怕千萬神曲下架

赴緬追愛「靜宜女」氣場怪！　同學揭私下為人：沒來也無人發現

台版柬埔寨首腦「藍道」每天少觀所裝乖拔草　晚上下令虐殺豬仔

陪張孝全產房外等待…王柏傑哭了！　親曝未來規劃：跟謝欣穎有共識

保養品再貴也沒用！皮膚科醫師點名5個「變醜壞習慣」超多人犯

星宇航空美國線聯營的航空公司即將揭曉　及時提供轉機客服務

張育成無安打有保送、9上最後出局　光芒開季13連勝平記錄

Cover有意經營繁體中文市場　東京的香蕉時薪想徵在地化負責人

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

中國海事局發布9小時航行禁令：今日渤海北部進行軍演

主人狂叮嚀「不要手賤」　調皮貓眼盯他推倒飲料

大陸熱門新聞

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

夜間拍到尖嘴大眼怪鳥！竟是世上最神祕的鳥

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

公司抽獎！他爽中有薪休假365天

每年獎10億　上海寶山邀台商投資

被狗抓傷手沒就醫！　男童罹狂犬病送醫不治

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：你忍得住？

中國海事局：今日渤海北部進行軍演

她狂網購「控制不住」竟是患病！　醫曝4症狀

「中國龍」家族添新成員 完整頭骨化石研究證實為獨立龍種

更多熱門

相關新聞

中國4/16禁航　交通部已發飛航公告

中國4/16禁航　交通部已發飛航公告

中國大陸以「航太活動」為由，原定從16日至18日在台灣北方劃設禁航區，而在我國交通部發出抗議後，將時間從3天縮短至27分鐘。13日下午，福建海事局則發布16日9時至15時共6小時的航行禁令稱。交通部表示，民航局、航港局均已發布飛航公告及航船布告。

中國海空禁航令時間不一致　交通部曝原因

中國海空禁航令時間不一致　交通部曝原因

福建海事局發布6小時航行禁令　16日東海有「火箭殘骸」掉落

福建海事局發布6小時航行禁令　16日東海有「火箭殘骸」掉落

巴西總統魯拉抵中！率超200人代表團

巴西總統魯拉抵中！率超200人代表團

北京妥協禁航時間　彭博：內部出現問題

北京妥協禁航時間　彭博：內部出現問題

關鍵字：

中國解放軍渤海

讀者迴響

熱門新聞

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

愛上會很累的三大星座！

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

中國4/16禁航　交通部已發飛航公告

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面