中國海事局發布9小時航行禁令：今日渤海北部進行軍演

記者黃翊婷／綜合報導

中共解放軍日前結束為期3天的聯合利劍環台軍演，並持續在台海周邊進行相關軍事行動。中國葫蘆島海事局發布航行警告，內容提到，今日（14日）凌晨3時至12時將在渤海北部進行軍事演習，相關範圍禁止航行。

▲渤海北部14日將進行軍演。（圖／翻攝自中國海事局）

葫蘆島海事局13日晚間發布航行警告，內容為「遼航警67/23，渤海北部，自4月14日3時至12時在40-40.58N120-56.88E、40-26.16N120-56.76E、40-15.40N120-51.00E、39-24.95N120-03.48E、39-26.86N120-00.10E、40-17.31N120-47.58E、40-26.18N120-52.53E 和40-40.63N120-52.58E諸點連線範圍內進行軍事演習，禁止駛入。」

雖然中國網路上有傳言這是針對我國總統蔡英文訪美後的再一次軍演，不過，也有另一派聲音認為這只是正常的演習，不用過度解讀。

▲中國航太活動區域示意圖。（圖／交通部）

此外，中國12日傳出將在16日至18日間於台灣北方設立禁航區（no-fly zone），有知情人士預估恐將影響60％至70％航班，範圍包括台灣與日韓、北美之間的航班以及東北亞與東南亞航班。我國交通部隨即發出聲明表示，經我國抗議後已改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。

接著在13日下午，中國福建海事局發布航行警告，稱16日9時至15時，在東海以下四點連線水域範圍內可能有火箭殘骸墜落，禁止駛入：A：26°05.58′N/123°20.52′E；B：25°42.30′N/122°55.50′E；C：26°32.94′N/121°57.06′E；D：26°56.40′N/122°22.08′E。

對此，我國交通部表示，中國2單位公布時間不一致，經相關人士向中國福建海事單位查證及了解後，研判對岸應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，須時間予以排除。