今年春雨偏少！新竹、台中今起「水情亮黃燈」減壓供水

▲今年春雨偏少、沒辦法解渴，新竹、台中、彰化北部地區超前部署，及早開始節水。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣已經連續3年6個月沒有颱風登陸，上一次颱風已是2019年8月24日，中南部也因此不斷傳出缺水、水情吃緊的情況。旱災中央災害應變中心13日晚間開會決定，13日開始新竹、台中及北彰化地區的供水燈號從綠燈轉為黃燈，即將開始實施減壓供水，時間則是晚間10點到隔天上午6點。

旱災中央災害應變中心13日晚間召開工作會報，經濟部長、應變中心指揮官王美花說，雖然近日有降雨，不過對於緩解旱象效果有限，且4月中旬開始，至5月上旬將是偏乾燥的氣候，因此需要及早部屬、增加節水力道。

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▼旱災中央災害應變中心決議超前部署，加大省水力道。（圖／水利署）



旱災中央災害應變中心評估後決議，即日起新竹、台中及彰化北地區的供水燈號轉變，從綠燈的「水情提醒」轉為黃燈的「減壓供水」，減壓時間為晚間10點開始，直到隔天上午6點，離峰時段減壓供水。

此外，台南、高雄為橙色燈號「減量供水」的地區，20日開始每月1,000度以上的非工業用水大戶，包含洗車業、游泳池及三溫暖等行業，限水率也將從10％擴大到15％，進一步加強節水力道。