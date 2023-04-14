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巴西外交官墜樓捍清白　應曉薇再曝音檔：處長疑涉貪汙圖利廠商

▲▼羅智強、應曉薇。（圖／記者陳家祥攝）

▲羅智強、應曉薇。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化驚傳墜樓，遺孀俞惠敏於日前撰寫公開信質疑高額官邸修繕費用及職場霸凌，要討公道；為此，外交部將組團到巴西展開調查。日前召開記者會爆料的台北市議員應曉薇，14日再爆，駐巴西聖保羅辦事處長馮光中疑涉貪汙，與廠商有對價關係，例如「把這工程給你」等對話內容，痛批馮丟盡外交官的臉。

應曉薇說，所有事情都沒有脫鉤過，今天公布的音檔中，要讓大家看看駐巴西聖保羅辦事處長馮光中在所謂40萬美金的核銷跟新的工程，是怎麼做人做事，「提供錄音檔是因為每個人都想自保，因為每個人都不想幫馮光中背書」。

應曉薇質疑，11月26日、27日，巴西的新工程遭竊，馮光中有沒有跟外交部講？錢被偷了、報警找不到證據，還賴說是工人偷的。應曉薇說，這廠商跟40萬美金標案的廠商是一樣的，該廠商不停在錄音檔講重點，就是你之前要核銷、要洗衣機、要洗碗機的都配合，「我們堂堂的外交官，中華民國外交部給你錢為台灣人民做事，結果標案你都介入？」

應曉薇還指出，根據錄音檔，馮光中很多字詞涉有貪汙犯罪，例如「把工程給你是希望你要幹嘛才會給你」、「工程找你沒找其他人的原因」，公然做很多違法、觸法的事情。

應曉薇說，廠商也說，很多東西是「王先生傳給我的」，所以王之化先生都在事件中，所有人都知道馮光中在做什麼，但沒有人願意背書，所以用錄音來自保，「外交部派個調查團去巴西就是查洗碗機、洗衣機？外交部在巴西的辦事處真的一團亂！」

應曉薇直言，音檔中可聽見馮光中圖利特定廠商、與廠商有約定，「說好要給你後你給我、談定了標案就給你，現在面對事情要共同處理，原始的意思就是希望把工程給你...」，她痛批，一個處長在國外做這些事情像話嗎？「丟盡外交官的臉」，今天一個外交官到巴西，到底是在做什麼？

前台北市議員羅智強則說，馮光中出了這麼大的紕漏，後台這麼硬，是誰？是吳釗燮？無能的外交部還要冤死多少優秀外交官？什麼樣的政府會一再把外交官逼到以死明志？痛批外交部官官相護、推諉卸責。

羅智強指出，馮光中有3個責任要負。第1，行政責任，館處鬧出人命了，馮光中還不滾回來說明？這不是對家屬最基本的交代嗎？你對得起王之化嗎？第2，民事責任，如果家屬所說屬實，沒有憂鬱症，你卻說他有憂鬱症，這是對名譽的損害；第3，刑事責任，應曉薇議員播放的錄音帶，到底有沒有構成圖利？構成指定標案？都還有待進一步釐清。馮光中出來說明，到底有沒有涉及不法？

羅智強說，馮光中出了這麼大的簍子、鬧出人命，還可以屹立不搖不用承擔責任，馮光中你的後台真的很硬，請外交部不要官官相護，給台灣人民一個交代，不要一而再再而三的逼死外交官。

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