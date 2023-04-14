矽谷菁英被刺死「兇手竟是科技業老闆」　警證實2人早認識

▲矽谷菁英鮑伯（左）被當街刺殺身亡，兇嫌尼瑪（右）竟也是科技業老闆。（圖／翻攝推特@boblee、臉書Nima Momeni）



記者吳美依／綜合報導

美國矽谷菁英、行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee）4日在舊金山街頭遭刺殺身亡，嫌犯尼瑪（Nima Momeni）13日清晨在家被捕，此人竟是科技公司Expand IT的老闆。警方也證實，38歲嫌犯認識死者，但未揭露2人關係及犯案動機。

綜合外媒報導，尼瑪住在舊金山灣區的艾默利維爾市（Emeryville），這是一個夾在柏克萊和奧克蘭（Oakland）之間的小城市。他被警方團團包圍後落網，如今被指控謀殺罪，並且預計當地時間14日接受傳喚，若所有罪名成立，恐面臨26年徒刑到終身監禁。

根據官網及社群平台介紹，Expand IT致力幫助其他企業建構基礎資訊設施及網路安全，並且標榜24小時全年無休的貴賓級服務。該公司總部位於舊金山灣區，登記辦公室地址就是尼瑪的住處。

▲鄰居和前同事都跳出來指出尼瑪不尋常之處。圖為尼瑪的履歷。（圖／翻攝LinkedIn）



儘管尼瑪的公司看似業績蒸蒸日上，鄰居山姆（Sam Singer）卻始終抱持懷疑態度，因為他從未看過其他人進出Expand IT辦公室，「除了他以外，我從未在那裡見過任何人，有一次是看到清潔服務。從來沒有員工。」他還透露，尼瑪住在一間閣樓裡，儘管房地產紀錄顯示這是租來的，但價值可能逼近百萬美元（約新台幣3044萬元）。

目前尚不清楚尼瑪的出身背景，但LinkedIn簡介表示他會說波斯語。前同事阿卡什（Akash Sawhney）透露，尼瑪信仰的是祆教，正是古代波斯帝國國教，由於信徒會在火前禱告，因此又被稱為拜火教。

《舊金山紀事報》指出，尼瑪自稱畢業於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley），校方系統卻查不到他的課堂出席或畢業紀錄。另一名鄰居匿名向《每日野獸》（The Daily Beast）爆料，尼瑪上周「看起來真的很不安」，還詢問要不要一起去哥倫比亞。