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佛州議會通過「懷孕6周以上禁墮胎」　總統大選紅人也支持

▲▼佛州議會13日通過禁令，懷孕6周以上不得墮胎。（圖／路透）

▲佛州議會13日通過禁令，懷孕6周以上不得墮胎。（圖／路透，下同）

實習記者任庭儀／編譯

美國佛羅里達州議會13日通過一項禁令，除特定情況外，佛州女性墮胎期限將縮短至6周，這項禁令將影響佛州400萬名育齡婦女。州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）也支持這項提議，他目前正為準備2024總統初選做準備，需要提升共和黨員對他的好感度。

綜合美聯社、路透社報導，由共和黨主導的佛州眾議院投票結果以70:40批准縮短墮胎禁令，除了強姦、亂倫及孕婦生命受到嚴重威脅等情況，懷孕6周以上禁止墮胎。對此民主黨表示，共和黨這是將宗教信仰和政治利益置於選民健康之上。

▲▼美國支持與反墮胎團體在華府前抗議。（圖／路透）

路透社與市場研究公司「益普索」（Ipsos）最新民調指出，約50%美國人強烈，或有點反對全國實施6周期限的墮胎禁令，這些人中包括44%共和黨派。同一項民調顯示，43%共和黨派表示，他們不太想投票給支持限制墮胎的政客。

佛州州長德桑蒂斯目前正為2024總統初選做準備，將與川普在總統候選人提名時一較高下，支持6周禁令可使他在黨內初選前取得關鍵政治勝利，但同時也會失去部分年輕選票。

▲▼美國前總統川普、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。（圖／路透）

美國聯邦最高法院6月推翻「羅訴韋德案」的裁決，終止憲法對墮胎權的保障，恢復各州自行決定是否禁止墮胎的權力。佛州目前墮胎期限仍是15周，等到佛州最高法院裁定佛州懷孕15周以上不得墮胎合憲後，6周禁令將在30天後生效。

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