蒙大拿可能「全州禁用」TikTok　人權組織斥：侵害言論自由

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▲蒙大拿眾議會13日通過TikTok全面禁令，可能領先全美實施。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國蒙大拿眾議會13日通過全面禁用TikTok，將於14日進行最終投票，通過後還要由州長簽署才正式立法。如果州長簽署，蒙大拿州將成為領頭羊，到時候不只是政府機關，全州用戶都將被禁止使用TikTok，規定比美國聯邦政府更為嚴苛。人權組織表示，這是侵害言論自由權。

美聯社報導，蒙大拿眾議會13日進行投票，以60:39壓倒性結果通過這項法案。如果生效，TikTok在蒙大拿州內將被禁止下載，「提供下載管道」的平台如蘋果、Google，每天處以罰款1萬美元（約新台幣30萬元）。

TikTok極力反對蒙州禁令，不只設立反對立法網站、聘請遊說者，還在報紙上刊登滿版廣告。它鼓勵蒙州用戶公開反對法案，並在聲明中表示，它將繼續為蒙州用戶和創作者奮戰，他們的謀生方式和基本人權都受到政府侵害。

▲TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）3月23日罕見露面，針對TikTok資安風險等各項爭議接受議員提問。（圖／路透）

支持者指出，出於對中國政府的擔憂，針對TikTok是有意義且正確的；反對者則認為，這是政府越權行為，且沒有一視同仁地處理其他同類社交軟體。美國公民自由聯盟（ACLU）主席羅梅羅（Anthony Romero）也說，這是公然進行審查，嚴重侵犯蒙大拿人的言論自由權。

蒙州預定禁令於2024年生效，如果生效前國會決議不禁止TikTok，或是TikTok切斷與中國的聯繫，蒙州禁令都將失去效力。