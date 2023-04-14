　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

侵占欣桃736.5萬！國防部前次長孫玦新「公關費收口袋」判4年

▲▼桃園地院，桃園地方法院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前國防部次長孫玦新擔任瓦斯公司董事長期間，以公關費等名義3年大撈736萬，遭桃園地院判刑4年。（圖／記者沈繼昌攝）

記者蔡怡萍／桃園報導

曾任國防部中將次長、陸軍副司令等職的孫玦新，退伍後由退輔會派任欣桃瓦斯公司董事長，期間卻與財務經理、會計組長等人共謀填製公關費、交際費等支出，核銷後詐領公司共736萬5千元，他辯稱領取的費用都確實用在做公關，也依公司的獎金法放辦法領取應得的獎金而已。桃園地院認為孫玦新迄今否認犯罪，未能了解自身錯誤，依背信罪處有期徒刑4年，應還給欣桃公司736萬5千元，可上訴。

據判決，孫玦新退伍後於2013年10月16日由退輔會派任欣桃公司董事長，與邱姓常務董事兼總經理同為公司負責人，而公司章程明定「董事長等高層每月支領薪資（含津貼）總額不得超過每月薪水」，如孫玦新的薪水是19萬500元，獎金不能超過他的薪水，所以最多他只能領38萬1000元。

但邱姓董事於2014年4月18日起至2017年10月3日間，指示董事秘書、出納組組長「為加強與各地方協調聯繫，持續建立良好公共關係」為由，上簽呈為自己與孫玦新爭取「公關費」，每次金額6萬元至20萬元不等，且為了規避查稅，與會計、財務等共謀以郵局禮券的方式核銷，交由孫玦新兌換為現金收入自己口袋。

另外，在部門主管與員工上簽申請獎金、慰問金之際，由邱姓董事同時手寫加入「董事長總經理各○○元」的批示，自行決定自己與孫玦新的獎金金額，並持續交由會計「交際費」或「其他費用」等不實項目作為憑證入帳核銷，同樣再兌換成現金交給孫玦新，孫、邱2人在3年多的時間內，光靠這些方法就分別大撈736.5萬與766.5萬。

孫玦新一行人的犯行遭到揭發，他辯稱身為公司的員工，都照公司的慣例辦理，他核發、批准時用印只是形式上，他尊重會計、財務等的專業，也都是依公司員工獎金辦法照實領取，並無違法。

但曾幫助詐領的員工在挨告後，將邱、孫的行為供出來，指出邱姓董事先前就為免無法發獎金給自己、不斷推拖董事會要求修法，孫來公司後更是常亂發獎金給自己跟孫，2人以各種名義濫發、再拿回自己口袋，禮券也都是他們自己決定如何發放，完全沒向董事會報告。

法院審後認為，孫玦新擔任公司要職，卻貪圖自身利益影響公司數年，犧牲多數股東、投資者的利益，孫玦新迄今仍否認犯罪，態度不佳，依證交法其中背信罪，處有期徒刑4年，應歸還欣桃公司犯罪所得736萬5千元；邱姓董事則因認罪，處有期徒刑2年、緩刑5年，全案可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
裝修蟑螂詐400萬！全家驚收「女體箱屍」　專家：是慣犯
快訊／蔡英文、陳時中被控「擋疫苗殺人」　62案調查出爐
有漏洞！民眾檢舉恢復11項「紅黃線違停未列入」　網笑：繼續爽
快訊／辜濓松夫人辜林瑞慧辭世　享壽83歲
有人重覆領到6000元！　財政部回應了
南港車站前驚見「超兇睡衣妹」！　狂晃半球
快訊／鄭仲茵再戰陳冠霖！　曬出家暴驗傷診斷書
等了13年！　新北「五泰輕軌」獲政院核定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

一把螺絲起子撬開門！竊賊闖貨運行　短短80秒得手5.6萬

找友冒領2萬拾得金...新北荒唐警遭收押　分局火速下令停職

快訊／蔡英文、陳時中等被控擋疫苗殺人　62案查無不法全簽結

拒國民法官參審憂「心證污染」！酒駕奪命男遭打臉　主要理由曝光

堵詐3法重點一次看！洩個資罰千萬、平台實名制、收簿集團5年刑期

北市警所長詐領1800防疫津貼　慘被拔官再吐百倍金額換緩起訴

侵占欣桃736.5萬！國防部前次長孫玦新「公關費收口袋」判4年

彰化和美今晚送肉粽！道長點名「5生肖」迴避　時間路線曝光

88槍擊案王文宗等8人起訴　立委陳椒華：盼南檢查出全貌

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

一把螺絲起子撬開門！竊賊闖貨運行　短短80秒得手5.6萬

找友冒領2萬拾得金...新北荒唐警遭收押　分局火速下令停職

快訊／蔡英文、陳時中等被控擋疫苗殺人　62案查無不法全簽結

拒國民法官參審憂「心證污染」！酒駕奪命男遭打臉　主要理由曝光

堵詐3法重點一次看！洩個資罰千萬、平台實名制、收簿集團5年刑期

北市警所長詐領1800防疫津貼　慘被拔官再吐百倍金額換緩起訴

侵占欣桃736.5萬！國防部前次長孫玦新「公關費收口袋」判4年

彰化和美今晚送肉粽！道長點名「5生肖」迴避　時間路線曝光

88槍擊案王文宗等8人起訴　立委陳椒華：盼南檢查出全貌

大都會搶人勝算高？　知名記者曝大谷曾透露對紐約真實想法

趕《平均》上路死線　彰化法人搶買台中億元豪宅

澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

19歲恐怖情人當眾燒死前女友！　潛逃海外被下「紅色通緝令」

綠嗆「共機擾台還辦雙城論壇？」　蔣萬安重複這句：講3次很重要！

發現真人史努比　黑白相間「牧羊貴賓犬」可愛萌樣狂吸21萬粉

一把螺絲起子撬開門！竊賊闖貨運行　短短80秒得手5.6萬

雷／《曼達洛人》第3季完結倒數！「關鍵角色領便當」…尤達寶寶新裝備萌爆

跑到火雞地盤惹事下場慘！　傻汪哭著回家找麻麻：小小鳥差點不見

「喪屍怪物」夜半找上門！曾敬驊尖叫：頭皮傷口最嚇人

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

社會熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

即／前高階警官出遊越南猝死

狂閃大燈+雷射筆逼讓　網怒轟「電動8+9」警怒了

玖壹壹春風結拜二哥槍轟爆頭亡　關鍵5分鐘扣下扳機

龍亨幹部陪客喝酒猝死　少爺下班叫不醒送醫不治

孔子第74代名醫性侵女患者！休息室伸魔爪

新北「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

即／台南保時捷3車連撞　2車瞬成火球駕駛驚險逃命

他散布女友裸照　開假帳號超得意

香菱曝圤智雨有潛規則　他提告自爆收錢炒新聞

更多熱門

相關新聞

才宣布業績創10年新高　總太地產董事長突請辭

才宣布業績創10年新高　總太地產董事長突請辭

中部知名建商總太地產 （3056） 日前才剛宣布2022年的獲利創近10年來新高，每股純益（EPS）達9.81元，董事長翁毓羚卻突在今（12）日以個人生涯規劃為由，遞出辭呈，並於4月20日生效。翁毓羚坦言：「階段性任務已結束，祝福總太地產未來所有個案再創佳績。」

新安產董事會改組　日方派志摩昌彦任新董座

新安產董事會改組　日方派志摩昌彦任新董座

陸企豪門父子鬥！ 45歲董事長兒不滿被拔「狀告」72歲創辦人老爸

陸企豪門父子鬥！ 45歲董事長兒不滿被拔「狀告」72歲創辦人老爸

漫威董事長狂砍成本害到自己！首波裁員就被趕

漫威董事長狂砍成本害到自己！首波裁員就被趕

男遭擄竟說朋友開玩笑　警疑不單純

男遭擄竟說朋友開玩笑　警疑不單純

關鍵字：

孫玦新瓦斯公司董事長國防部次長退伍陸軍副司令貪汙詐領

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面