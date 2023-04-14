侵占欣桃736.5萬！國防部前次長孫玦新「公關費收口袋」判4年

▲前國防部次長孫玦新擔任瓦斯公司董事長期間，以公關費等名義3年大撈736萬，遭桃園地院判刑4年。（圖／記者沈繼昌攝）



記者蔡怡萍／桃園報導

曾任國防部中將次長、陸軍副司令等職的孫玦新，退伍後由退輔會派任欣桃瓦斯公司董事長，期間卻與財務經理、會計組長等人共謀填製公關費、交際費等支出，核銷後詐領公司共736萬5千元，他辯稱領取的費用都確實用在做公關，也依公司的獎金法放辦法領取應得的獎金而已。桃園地院認為孫玦新迄今否認犯罪，未能了解自身錯誤，依背信罪處有期徒刑4年，應還給欣桃公司736萬5千元，可上訴。

據判決，孫玦新退伍後於2013年10月16日由退輔會派任欣桃公司董事長，與邱姓常務董事兼總經理同為公司負責人，而公司章程明定「董事長等高層每月支領薪資（含津貼）總額不得超過每月薪水」，如孫玦新的薪水是19萬500元，獎金不能超過他的薪水，所以最多他只能領38萬1000元。

但邱姓董事於2014年4月18日起至2017年10月3日間，指示董事秘書、出納組組長「為加強與各地方協調聯繫，持續建立良好公共關係」為由，上簽呈為自己與孫玦新爭取「公關費」，每次金額6萬元至20萬元不等，且為了規避查稅，與會計、財務等共謀以郵局禮券的方式核銷，交由孫玦新兌換為現金收入自己口袋。

另外，在部門主管與員工上簽申請獎金、慰問金之際，由邱姓董事同時手寫加入「董事長總經理各○○元」的批示，自行決定自己與孫玦新的獎金金額，並持續交由會計「交際費」或「其他費用」等不實項目作為憑證入帳核銷，同樣再兌換成現金交給孫玦新，孫、邱2人在3年多的時間內，光靠這些方法就分別大撈736.5萬與766.5萬。

孫玦新一行人的犯行遭到揭發，他辯稱身為公司的員工，都照公司的慣例辦理，他核發、批准時用印只是形式上，他尊重會計、財務等的專業，也都是依公司員工獎金辦法照實領取，並無違法。

但曾幫助詐領的員工在挨告後，將邱、孫的行為供出來，指出邱姓董事先前就為免無法發獎金給自己、不斷推拖董事會要求修法，孫來公司後更是常亂發獎金給自己跟孫，2人以各種名義濫發、再拿回自己口袋，禮券也都是他們自己決定如何發放，完全沒向董事會報告。

法院審後認為，孫玦新擔任公司要職，卻貪圖自身利益影響公司數年，犧牲多數股東、投資者的利益，孫玦新迄今仍否認犯罪，態度不佳，依證交法其中背信罪，處有期徒刑4年，應歸還欣桃公司犯罪所得736萬5千元；邱姓董事則因認罪，處有期徒刑2年、緩刑5年，全案可上訴。