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大陸 大陸焦點 特派現場

陸企豪門父子鬥！　45歲董事長兒不滿被拔「狀告」72歲創辦人老爸

▲蘇州電器科學研究院股份有限公司為大陸電器檢測的行業龍頭。（圖／翻攝百度百科）

▲蘇州電器科學研究院股份有限公司為大陸電器檢測的行業龍頭。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

大陸一間上市公司電科院為電器檢測行業龍頭，但2023年以來卻因「父子反目」的傳聞，在市場上引關注。創辦人之子胡醇被拔掉董事長、總經理等職務後，一怒之下將將父親胡德霖及公司全部告上法願，要求法院撤銷相關決議，讓整起「豪門父子鬥」的戲碼越演越烈。

《每日經濟新聞》報導，4月7日，電科院發布公告稱，公司於2023年1月12日召開第五屆董事會第十一次會議審議通過《關於更換公司董事長的議案》，宋靜波為公司新任董事長。按公司相關規定，前任董事長胡醇應將公司印章移交給公司現任董事長宋靜波，由宋靜波按照規定重新確定印章的保管人員。截至目前，雖經多方努力，公司公章、合同專用章、法人章3枚印章一直未移交。

在印章被侵佔近4個月索要無果後，電科院最新公告稱，上述印章自2022年11月1日起停止使用，任何人使用上述印章簽署的任何合同、協議以及具有合同性質的文件或其他書面文件，公司均不予承認，由此產生的一切法律後果和責任與公司無關。

對此，胡醇把公司和身為創辦人的父親胡德霖一狀告上法院，認為胡德霖單方面解除《表決權委託協議》，嚴重違反雙方的協議約定，也嚴重違背雙方共同對公眾股東的作出的公開承諾，會導致電科院的實際控制權發生重大不利變化，造成公司治理混亂和信息披露嚴重違規，進而損害公司及眾多中小股東的合法權益。

公開資訊顯示，胡醇為1978年生，現年45歲，持有公司10.3%的股份，被免職、解聘前，他擔任電科院董事長、總經理職務；胡德霖出生於1951年，現年72歲，持有公司23.55%的股份；兩人為公司控股股東及實控人。

據了解，雙方曾在2021年10月14日簽署《表決權委託協議》，將胡德霖所持1.86億股（佔公司總股本的24.54%）股份對應的表決權委託給胡醇行使，二人合計持股34.84%，同時，除協議明確約定外，甲方（胡德霖）在協議項下不享有單方撤銷及終止委託表決權的權利，未經乙方（胡醇）同意，協議項下委託表決權不因任何事由而撤銷或終止。

不過，電科院卻在2022年底公告稱，此前胡德霖因考慮個人身體健康方面的原因可能無法正常行使作為電科院股東的表決權，將表決權委託給兒子胡醇行使，但現在，影響其正常行使表決權的因素已排除，胡德霖決定解除《表決權委託協議》，成為父子決裂的導火線。
 

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