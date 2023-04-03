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快訊／男遭4煞擄走…1小時後被救出「朋友開玩笑」　警：不單純

▲▼新店警方一小時就救出王男，逮捕4名男子，警方鎖定犯案車輛與新莊警方攔截圍捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新店警方一小時就救出王男，逮捕4名男子（照片是其中的2人）。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名男子當街遭4名男子強押在地後，拖進小客車後擄走，整個過程被民眾目擊後報警，警方獲報發動警網圍捕，一小時在新莊區攔截到這部小客車，當場逮捕4人，但詭異的是，被害男子竟表示，自己剛退伍，朋友要給他驚喜，才會上演當街擄人戲碼，但警方調閱監視器查看，並非如此，詳細原因待調查。

據了解，3日下午2時許，22歲王姓男子走在新店區新和街59巷時，遭到25歲許男等4人，當街強行壓在地後拖行，塞進黑色小客車擄走，許男隨即開車上台64快速道路往新莊方向逃逸，整個過程都被民眾目擊後報警。

新店警分局獲報後，立即發動警網攔截圍捕，同步通知新莊分局協防，沒多久，新莊分局中港派出所員警根據車牌、車款，事發一小時與新店警在新莊區中環路二段與莊田路口攔截到這部車，當場逮捕許男等4人，並救出被害王男，隨即轉交新店分局偵查隊偵辦。

沒想到被害王男到新店分局後，表示自己上週剛退伍，許男等4友人為了給他驚喜，才會上演一齣街頭擄人戲碼，但警方調閱事發地監視器，發現王男根本是違背自己意願，遭4人強押上車，至於真正原因，尚待警方調查，訊後將許男等4人依妨害自由罪移送新北地檢署偵辦。

▼新店警方鎖定犯案車輛與新莊警方發動攔截圍捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新店警方一小時就救出王男，逮捕4名男子，警方鎖定犯案車輛與新莊警方攔截圍捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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