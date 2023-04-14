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台南88槍案偵結！「大善人」王文宗、「紅龜」洪政軍8人遭起訴

▲震驚全國台南88槍擊案，主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸廈門落網，刑事局25日下午將2嫌押解回台，台南地檢署檢察官錢鴻明率警前往機場，押解2嫌回台南偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南去前傳出88槍案震驚全國。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

去年底九合一大選台南學甲爆發88槍槍擊案，主嫌「紅龜」洪政軍、孔祥志一度偷渡逃往大陸，最終仍落網押解返國。全案歷經檢警5個多月的偵辦，今(14日)終於偵結，台南地檢認為洪政軍等8人涉違反槍砲彈藥刀械管制條例，依法提起公訴。

台南地檢署於2022年11月10日上午6時許，接獲台南市警局通報，於當日凌晨2時58分許，有歹徒持槍在台南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，再於同日3時6分在同區中正路謝財旺市議員競選總部鐵門亦遭掃射30槍，檢察長立即指示分案偵辦並由檢察官組成專案小組偵辦。

檢警調查，幕後指使者」學甲慈濟宮董事長、有「大善人」之稱的王文宗曾任鎮民代表會主席、國民黨區黨部主委，與謝財旺、郭再欽原本私交甚篤，政治上更有緊密結合，惟3人關係於107年底生變，王文宗因故與謝、郭2人交惡。

111年底九合一大選，謝財旺決定不再參選，推由其女參選延續政治香火。王文宗獲悉後，竟夥同好友洪政軍等人，共同計畫在選前對郭再欽公司、謝財旺服務處開槍，商議後由洪政軍指揮執行，事後再由王文宗安排逃亡等援助。

王文宗、洪政軍邀集楊、孔、李、郭、謝、蔡等人共謀犯案，並由孔擔任槍手，於兩地連開88槍恫嚇，得手後更換變造車牌製造斷點逃亡。王文宗則安排好偷渡事宜，接應洪、孔2人搭乘漁船偷渡至大陸福建沿岸，隨後兩度搭機前往廈門與洪政軍見面。

洪政軍、孔祥志在逃亡108天後於廈門落網，刑事局派員搭機將2嫌押解返台，全案出現重大突破。在專案小組不眠不休、鍥而不捨地持續追查下，陸續將共犯楊、謝、蔡、郭、李、孔等人向法院聲請羈押禁見獲准，共犯洪政軍則發監執行9年有期徒刑。 全案今偵結，檢將王文宗、洪政軍等8人依法提起公訴。

▲震驚全國台南88槍擊案，主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸廈門落網，刑事局25日下午將2嫌押解回台，台南地檢署檢察官錢鴻明率警前往機場，押解2嫌回台南偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

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