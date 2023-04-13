勞工之光　台南4名勞工獲選全國模範勞工殊榮

▲台南市勞工局長王鑫基，恭賀大台南總工會鄭山林理事長等4名當選人在基層默默犧牲與奉獻，當選全國勞工楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局13日舉行2023年全國模範勞工記者會，勞工局長王鑫基與大台南總工會鄭山林理事長及台南市汽車駕駛員職業工會吳佩于秘書長共同出席，王局長肯定4名當選人在基層默默犧牲與奉獻，也恭賀他們從全國參賽者中脫穎而出，當選全國勞工楷模。



2023年度本市當選全國模範勞工名單如下，大台南總工會理事長鄭山林先生、工業技術研究院陳威丞先生、台南市電氣業職業工會郭秋風先生、台南市汽車駕駛員職業工會秘書長吳佩于小姐，共4位市民當選。

王鑫基局長表示，本次獲獎的全國模範勞工，來自各行各業，他們在專業領域中默默付出、耕耘，也於今日先向全國模範勞工當選人表達感謝，對勞工朋友發揮職人精神、堅守崗位，積極協助發展經濟及社會建設活動，對國家、社會、經濟之付出，由衷的感謝，並期待勞工朋友們，未來能與南市府團隊一同努力協同打拼，打造黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，讓台南市奮發向上。

會領袖組獲獎者鄭山林先生，本身除擔任大台南總工會理事長外，也是基層工會大台南禮儀用品業職業工會前理事長，並積極參與中華民國禮儀用品職業工會全國總工會運作，長期擔任工會幹部領導工會會務，在擔任大台南總工會理事長期間，也持續辦理台南市政府勞工局推動『住安心、享溫馨—弱勢、職災勞工房屋修繕計畫』，帶領工會修繕志工，伸張居住正義，讓台南市成為有愛的城市及建造了有故事的ㄟ厝，也首創成立希望家園安衛家族，推動落實優質職業安全衛生職場；此外也積極推動辦理職業訓練，致使大台南總工會連續10年獲人才發展品質管理系統（TTQS）訓練機構版評核金牌肯定，並於第二屆國家訓練品質獎獲頒特別獎、104年國家人才發展獎榮膺機關團體獎等佳績，打造出工會界全國唯一標竿辦訓單位，也規劃辦理「大台南斜槓！桶箍(tháng-khoo)之耀」勞工論壇，實現大台南總工會「人才培育」與「人才公益」的「大桶箍」策略，帶動個人或基層工會轉型蛻變的『斜槓新價值』。

企（產）業勞工組獲獎者陳威丞先生，陳君任職於工業技術研究院綠能與環境研究所低碳與儲能技術組低碳燃燒研究室，以專業能力與研究熱忱，開發綠能減碳技術，將研發成果發表於國際論文學刊上，連續獲頒年度論文獎，並與國內產業合作開發綠能減碳技術，為提升業界技術的實績，並為公司帶來可觀收益。工作態度負責，深獲客戶廠商與公司肯定。

職業勞工組獲獎者郭秋風先生，郭君從事水電工作已37年，並取得多項專業證照，包括氣體燃料導管裝管技工、自來水管承裝技工、甲種電、乙種電匠、特定瓦斯器具裝修丙級技術士，於工作之餘，也積極投入志工活動逾7年，秉持公益向善的精神，協助南市政府推動『住安心、享溫馨弱勢家庭房屋修繕服務計畫』。

會務人員組獲獎者吳佩于小姐，吳君於台南市汽車駕駛員職業工會任職期間積極推動會務建置工會FB及LINE加以推廣，榮獲2015、2022年度台南市卓越會務人員殊榮，在嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）積極協助中央及台南市政府為協助大眾運輸業防疫，並提供全國首創一站式服務平台，除提供會員口罩購買需求外，並媒合酒精購買通路、「簡訊實聯制」製作，第一線計程車駕駛優先施打疫苗、爭取備用快篩劑無償提供、申請「交通部防疫物資費用補貼申請辦法」撰寫範本等一站式服務，不僅服務工會會員，發揮同理心，還將這份愛擴及相關運輸從業人員者，並推動工會積極導入TTQS訓練，2015年首次推動即為通過之單位，106年連續獲通過肯定，吳君在工作之於也積極投入志工行列，2018～2021年榮獲台南市勞工志願服務協會績優志工，並曾榮獲2018年度社團法人中華民國勞工志願服務協會績優志工及2022年榮獲台南市志願服務銅質獎。

勞工局也分別於4月21日在安平區玄饌餐廳及4月22日在善化區文康多功能育樂中心辦理台南市模範勞工表揚活動，會中將表揚409位模範勞工，肯定其於工作崗位敬業樂群並表達感謝之意，也鼓勵各界踴躍參加。