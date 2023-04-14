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台南也有「藍眼淚」！絕美秘境曝光...網卻喊：完蛋了

▲▼台南藍眼淚出現地點曝光。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲台南將軍青鯤鯓的青山漁港出現藍眼淚。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

實習記者林郁婷／綜合報導

台南也看得到超夢幻的「藍眼淚」！台南市長黃偉哲在臉書分享數張超美照，表示想「追淚」的人可以到青山漁港，美照引來市議員黃捷及網紅四叉貓留言讚嘆，網友也驚呼「太美了」，不過有網友卻表示「完蛋了！」擔心大量觀光客湧入影響當地美景。

黃偉哲昨（13）日在臉書貼出台南藍眼淚的照片，表示想看藍眼淚不用飛去外島，台南將軍青鯤鯓的青山漁港就能追淚，讓台南的秘境再加一，「因海水將夜光藻推送到南防波堤邊，有水波拍打岸邊，就有機會觀賞到藍色螢光。」歡迎大家到這裡感受大自然的奧秘。他並提醒，觀賞時一定要注意安全。

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底下有不少人留言讚嘆，高雄市議員黃捷就驚呼「哇超美」，黃瓊慧也喊「台南處處是夢幻美景！好羨慕」，網紅四叉貓則留言「想去！」還有許多網友嗨喊「我要衝過去了」、「太吸引人了」、「美到嘆為觀止」。不過也有人擔心太多觀光客湧入，破壞美景和生態，「完蛋了！」

部分網友則指出台南不是第一次出現藍眼淚，「早就有了，去青鯤鯓釣魚看到很多次了」、「曾經在漁光島也見過藍眼淚」、「我曾經在漁光橋下看過一次，要看到的機率真的是運氣要非常好！」

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